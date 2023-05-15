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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

Кардиолог рекомендует есть хурму для снижения холестерина

15 мая 2023, 06:20
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев заявил, что хурма является полезным продуктом для снижения уровня холестерина благодаря ее богатому содержанию танинов и клетчатки.

Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на портал MedikForum.ru.

По словам специалиста, повышенный уровень холестерина возникает из-за чрезмерного количества жировых веществ в крови и может быть регулирован питанием и физической активностью. Хурма содержит множество питательных веществ, таких как минералы, витамины и пищевые волокна, а также антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунитет и защищают клетки организма от стресса и старения. 

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