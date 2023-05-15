Кардиолог рекомендует есть хурму для снижения холестерина

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на портал MedikForum.ru.
По словам специалиста, повышенный уровень холестерина возникает из-за чрезмерного количества жировых веществ в крови и может быть регулирован питанием и физической активностью. Хурма содержит множество питательных веществ, таких как минералы, витамины и пищевые волокна, а также антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунитет и защищают клетки организма от стресса и старения.