Кардиолог рекомендует есть хурму для снижения холестерина

По словам специалиста, повышенный уровень холестерина возникает из-за чрезмерного количества жировых веществ в крови и может быть регулирован питанием и физической активностью. Хурма содержит множество питательных веществ, таких как минералы, витамины и пищевые волокна, а также антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунитет и защищают клетки организма от стресса и старения.