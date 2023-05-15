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Логвиненко запретил входить в дом на Кривошлыком, 4 в Ростове из-за угрозы обрушения

15 мая 2023, 09:18
Фото: rostov-gorod.ru
Логвиненко запретил входить в дом на Кривошлыком, 4 в Ростове из-за угрозы обрушения
Сити-менеджер Алексей Логвиненко запретил входить в дом на Кривошлыковском, 4 из-за угрозы его обрушения, пишут СМИ.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко ввел полный запрет на вход в дом на Кривошлыковском, 4. Посещать его теперь нельзя даже спасателям. Запрет глава администрации объяснил резко ускорившимся разрушением дома.

Как уточняет 1рнд, в здании даже без воздействия людей на 10-15 сантиметров стали расходиться лестничные марши.

Мародеры атаковали многострадальную аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском в Ростове
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Фото: rostov-gorod.ru

Чтобы не допустить попадание людей внутрь, на входе в дом поставят наряд полиции. Следить за многострадальной пятиэтажкой будет и участковый.

Напомним, жильцов пятиэтажки на Кривошлыковском, 4 в течение трех последних лет судятся с администрацией Ростова. Люди требовали провести капитальный ремонт дома, но власти уверяли, что из-за трещины в пятиэтажке ее можно только снести. За эти годы жильцы успели пожаловаться и президенту Владимиру Путину, и «Первому каналу», и судам разных инстанций. Однако сохранить дом им не удалось. Пятиэтажку отключили от коммуникаций, квартиры были изъяты, а собственникам выплачиваются компенсации.

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