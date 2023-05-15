Напомним, жильцов пятиэтажки на Кривошлыковском, 4 в течение трех последних лет судятся с администрацией Ростова. Люди требовали провести капитальный ремонт дома, но власти уверяли, что из-за трещины в пятиэтажке ее можно только снести. За эти годы жильцы успели пожаловаться и президенту Владимиру Путину, и «Первому каналу», и судам разных инстанций. Однако сохранить дом им не удалось. Пятиэтажку отключили от коммуникаций, квартиры были изъяты, а собственникам выплачиваются компенсации.