Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко ввел полный запрет на вход в дом на Кривошлыковском, 4. Посещать его теперь нельзя даже спасателям. Запрет глава администрации объяснил резко ускорившимся разрушением дома.
Как уточняет 1рнд, в здании даже без воздействия людей на 10-15 сантиметров стали расходиться лестничные марши.
Чтобы не допустить попадание людей внутрь, на входе в дом поставят наряд полиции. Следить за многострадальной пятиэтажкой будет и участковый.
Напомним, жильцов пятиэтажки на Кривошлыковском, 4 в течение трех последних лет судятся с администрацией Ростова. Люди требовали провести капитальный ремонт дома, но власти уверяли, что из-за трещины в пятиэтажке ее можно только снести. За эти годы жильцы успели пожаловаться и президенту Владимиру Путину, и «Первому каналу», и судам разных инстанций. Однако сохранить дом им не удалось. Пятиэтажку отключили от коммуникаций, квартиры были изъяты, а собственникам выплачиваются компенсации.