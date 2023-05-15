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Магнитные бури накроют Ростовскую область с 23 мая

15 мая 2023, 13:58
Фото: marcell strauss/unsplash.com
Магнитные бури накроют Ростовскую область с 23 мая
В Ростовской области с 23 мая начнутся магнитные бури, которые будут продолжаться несколько дней. Что о них известно и чем они опасны, в материале RostovGazeta.

Когда начнутся магнитные бури в Ростовской области

Согласно прогнозам, магнитная буря начнутся с 23 мая, а ее сила составит четыре балла. В этот день у метеозависимых людей возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость, что стоит учитывать.

Аналогичные условия в Ростовской области будут сохраняться до 26 мая, после чего сила магнитной бури снизится, а полностью ситуация нормализуется только 30 числа.

Магнитные бури в Ростовской области в июне 2023 года

Сильные магнитные бури в области ожидаются 12, 20, 21, 22, 23 и 29 июня. В остальные дни значительных магнитных колебаний не предвидится. В течение всего месяца геомагнитная обстановка будет колебаться в пределах 2,7 балла. 

Магнитные бури в Ростовской области в июне 2023 годаМагнитные бури в Ростовской области в июне 2023 года
Магнитные бури в Ростовской области в июне 2023 года
Фото: NASA/SDO/GOES-15/cc0/wikimedia.org

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это геофизическое явление, вызванное изменениями в магнитном поле Земли. Она происходит в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем планеты. 

Когда солнечный ветер достигает Земли, то может вызвать сильные возмущения в магнитном поле планеты, что и приводит к магнитным бурям. А все это способно влиять на работу электрических систем, спутников связи, навигационных систем и других электронных устройств.

Магнитные бури могут иметь различную силу и длительность. 

Последствия магнитной бури

Она может иметь различные последствия на Земле, в том числе:

  1. Сильные магнитные бури способны вызывать помехи и перебои в работе электрических систем и энергосетей;
  2. Они могут оказывать воздействие на спутники связи, навигационные системы GPS и другие космические аппараты, что способно привести к сбоям в передаче данных;
  3.  Иногда это приводит к некорректной работе компасов и магнитных датчиков;
  4. Воздействие на здоровье, но этот вопрос остается неоднозначным. Некоторые исследования указывают на связь между магнитными бурями и изменениями самочувствия человека, такими как головные боли, ухудшение сна и настроения, повышенная раздражительность и утомляемость.

В целом, последствия этого явления зависят от ее силы, длительности и влияния на инфраструктуру и технологии, использующие электромагнитные системы. Мониторинг и изучение магнитных бурь помогают прогнозировать и минимизировать возможные негативные последствия.

Влияние магнитной бури на здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье человека является объектом исследования и до сих пор остается предметом научного обсуждения. Но некоторые люди замечают физические и психологические изменения во время бурь, но уровень их влияния и индивидуальная чувствительность могут значительно различаться.

Влияние магнитной бури на здоровьеВлияние магнитной бури на здоровье
Влияние магнитной бури на здоровье
Фото: Mk2010/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Речь идет о головных болях, ухудшении сна, переменчивом настроении, повышенной раздражительности и утомляемости. Некоторые замечают изменения в сердечном ритме или кровяном давлении в этот период.

Что делать во время магнитной бури

Защититься полностью от магнитной бури невозможно, так как это явление связано с геофизическими процессами на Земле. Однако можно снизить негативные последствия:

  1. Стоит следить за прогнозами и предупреждениями, чтобы подготовиться заранее;
  2. Следует выключить или отсоединить электронные устройства от сети. Это может помочь предотвратить повреждение электроники из-за возможных скачков напряжения;
  3. Необходимо держать рядом запас батарей, фонарей, питьевой воды на случай возможных проблем.

Вместе с этим можно обратиться к врачу, чтобы получить рекомендации, как справиться с симптомами.

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