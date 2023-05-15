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Метеоролог Назарова, рассказала о погоде в Ростове-на-Дону с 15 мая

15 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI
Метеоролог Назарова, рассказала о погоде в Ростове-на-Дону с 15 мая
В Ростове-на-Дону в период с 15 по 17 мая будет сохраняться теплая погода с температурой до 24 градусов, сообщила синоптик Елена Назарова.

В городе ожидается потепление до +24 градусов 15 мая, такая же температура сохранится 16 и 17 числа. Однако ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов, а вечером возможны кратковременные дожди с грозами.

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Северо-западный и западный ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду. Ro.today со ссылкой на информацию Назаровой пишет, что на севере Ростовской области температура может опускаться до +3 градусов. В южной части дневная температура составит около +26 градусов.

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