Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В городе ожидается потепление до +24 градусов 15 мая, такая же температура сохранится 16 и 17 числа. Однако ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов, а вечером возможны кратковременные дожди с грозами.
Северо-западный и западный ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду. Ro.today со ссылкой на информацию Назаровой пишет, что на севере Ростовской области температура может опускаться до +3 градусов. В южной части дневная температура составит около +26 градусов.
Ранее рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля.