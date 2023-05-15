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Мигрантам в Ростовской области начнут давать гражданство за службу во время СВО

15 мая 2023, 12:57
Фото: mil.ru
Контрактникам в Ростовской области начнут давать гражданство за службу во время СВО
Контрактникам-иностранцам в Ростовской области и их семья начнут давать гражданство в упрощенном порядке за несение военной службы во время СВО, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Минобороны РФ.

В понедельник, 15 мая, в Минобороны России сообщили, что президент Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства получить российское гражданство в упрощенном порядке. Условием для этого назвали несение военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в период спецоперации сроком один год.

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При этом, согласно тексту указа, гражданство в упрощенном порядке смогут получить не только сами контрактники, но и их супруги, дети, в том числе удочеренные и усыновленные, и родители военнослужащих.

Ранее в Ростовской области объявили, что контрактники, отправившиеся в зону СВО, получат выплату в размере 150 тысяч рублей.

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