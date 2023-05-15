В понедельник, 15 мая, в Минобороны России сообщили, что президент Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства получить российское гражданство в упрощенном порядке. Условием для этого назвали несение военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в период спецоперации сроком один год.