Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В понедельник, 15 мая, в Минобороны России сообщили, что президент Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства получить российское гражданство в упрощенном порядке. Условием для этого назвали несение военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в период спецоперации сроком один год.
При этом, согласно тексту указа, гражданство в упрощенном порядке смогут получить не только сами контрактники, но и их супруги, дети, в том числе удочеренные и усыновленные, и родители военнослужащих.
Ранее в Ростовской области объявили, что контрактники, отправившиеся в зону СВО, получат выплату в размере 150 тысяч рублей.