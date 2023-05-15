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На Дону прогнозируются гроза и усиление ветра днем 15 мая

15 мая 2023, 05:12
Фото: 1mi
В Ростовской области в понедельник, 15 мая, может усилиться ветер и пройдут дожди с грозами, сообщили в региональном УМЧС.

Днем и вечером местным жителям пообещали дожди с грозами, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха может подняться до 26 градусов.

Местами в северо-западных районах прогнозируют высокую пожароопасность.

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Согласно прогнозам, дожди прекратятся во вторник, 16 мая, а воздух прогреется до 22 градусов. В среду температура составит 23 градуса, в четверг — 25 градусов.

По ночам температура будет опускаться до 12 градусов, осадков не ожидается.

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