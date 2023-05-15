Мурыгу задержали в России в 2022 году. Он пытался попасть в страну в качестве беженца. К запрещенной в России группировке он присоединился в 2015 году. В рядах батальона он успел поучаствовать в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Сам Мурыга утверждает, что в основном занимался в батальоне рэкетом.