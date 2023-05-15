Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Ростове продолжается суд на украинским боевиком, участником запрещённого в России нацбатальона Денисом Мурыгой. Гособвинитель попросил суд приговорить украинца к 18 годам лишения свободы, передает ТАСС.
Мурыге инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании. Свою вину он полностью признал.
Следующее заседание по делу состоится 6 июня.
Мурыгу задержали в России в 2022 году. Он пытался попасть в страну в качестве беженца. К запрещенной в России группировке он присоединился в 2015 году. В рядах батальона он успел поучаствовать в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Сам Мурыга утверждает, что в основном занимался в батальоне рэкетом.