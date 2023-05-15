rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Изображение материала

На суде в Ростове прокурор запросил 18 лет для украинского боевика Дениса Мурыги

15 мая 2023, 09:20
Фото: 1MI
На суде в Ростове прокурор запросил 18 лет для украинского боевика Дениса Мурыги
На суде в Ростове прокурор запросил 18 лет колонии для участника запрещенного в РФ нацбатальона Дениса Мурыги, пишут СМИ.

В Ростове продолжается суд на украинским боевиком, участником запрещённого в России нацбатальона Денисом Мурыгой. Гособвинитель попросил суд приговорить украинца к 18 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Мурыге инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании. Свою вину он полностью признал.

Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест для боевика «Айдара»* Мурыги
Узнать подробнее

Следующее заседание по делу состоится 6 июня.

Мурыгу задержали в России в 2022 году. Он пытался попасть в страну в качестве беженца. К запрещенной в России группировке он присоединился в 2015 году. В рядах батальона он успел поучаствовать в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Сам Мурыга утверждает, что в основном занимался в батальоне рэкетом.

Читайте также:
В Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской областиСуд в Ростове-на-Дону отказался считать украинского боевика Мурыгу военнослужащимУкраинский боевик Мурыга заявил, что его везли в Ростов с мешком на голове
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд в Ростовской области#Суд над боевиком Мурыгой в Ростове
Подпишитесь
«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове
Сегодня, 06:25
Байкер в Ростове-на-Дону стал кошмаром для жителей центра города
Сегодня, 05:43
Ясная и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе с 15 мая
Сегодня, 05:56
В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае
Сегодня, 04:49
Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове
Сегодня, 05:42
Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году
Сегодня, 06:33