rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Изображение материала

На трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек

15 мая 2023, 11:34
Фото: Tuzlovgrаd.ru
На трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек
В Ростовской области в аварии с участием УАЗа пострадали шесть человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла на дороге Новочеркасск — Багаевская, когда водитель УАЗа выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено. Здесь он столкнулся со встречным автомобилем «Нива Шевроле».

Травмы получили водитель и пассажирка УАЗа, их доставили в больницу. Кроме того, помощь медиков потребовалась водителю и троим пассажирам из второй машины, в том числе 10-летнему ребенку.

Три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее

О состоянии пострадавшего сейчас информации нет.

Ранее три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской области.

Читайте также:
Три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской областиВ массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в маеПоявились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Дтп#ДТП в Ростове#Авария в Ростове#Происшествие в Ростове
Подпишитесь
«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове
Сегодня, 06:25
Байкер в Ростове-на-Дону стал кошмаром для жителей центра города
Сегодня, 05:43
Ясная и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе с 15 мая
Сегодня, 05:56
В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае
Сегодня, 04:49
Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове
Сегодня, 05:42
Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году
Сегодня, 06:33