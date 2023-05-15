Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Авария произошла на дороге Новочеркасск — Багаевская, когда водитель УАЗа выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено. Здесь он столкнулся со встречным автомобилем «Нива Шевроле».
Травмы получили водитель и пассажирка УАЗа, их доставили в больницу. Кроме того, помощь медиков потребовалась водителю и троим пассажирам из второй машины, в том числе 10-летнему ребенку.
О состоянии пострадавшего сейчас информации нет.
Ранее три водителя пострадали в массовом ДТП в Ростовской области.