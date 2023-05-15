Обнаружены две потерянные картины Рембрандта в частной коллекции после 200 лет

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Предполагается, что на этих картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Полотна были приобретены предками семьи на аукционе Christie's в 1824 году, и с тех пор они хранились в их частной коллекции.
Находку обнаружили во время оценки картин экспертами дома Christie's. Однако специалисты изначально не поверили в подлинность полотен, так как ранее они не были известны искусствоведам, и никогда не выставлялись перед публикой.
После того, как картины были отправлены на необходимые экспертизы для установки их подлинности, они были оценены в сумму от 5 до 8 миллионов долларов, пишут Известия.