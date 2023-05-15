Обнаружены две потерянные картины Рембрандта в частной коллекции после 200 лет

Предполагается, что на этих картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Полотна были приобретены предками семьи на аукционе Christie's в 1824 году, и с тех пор они хранились в их частной коллекции.