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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:17

Обнаружены две потерянные картины Рембрандта в частной коллекции после 200 лет

15 мая 2023, 12:16
Два ранее неизвестных полотна нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна были обнаружены в Великобритании после 200 лет хранения в частной коллекции. Об этом сообщила газета Financial Times 14 мая.

Предполагается, что на этих картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Полотна были приобретены предками семьи на аукционе Christie's в 1824 году, и с тех пор они хранились в их частной коллекции.

Находку обнаружили во время оценки картин экспертами дома Christie's. Однако специалисты изначально не поверили в подлинность полотен, так как ранее они не были известны искусствоведам, и никогда не выставлялись перед публикой.

После того, как картины были отправлены на необходимые экспертизы для установки их подлинности, они были оценены в сумму от 5 до 8 миллионов долларов, пишут Известия.

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