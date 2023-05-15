Кроме того, под видом жильцов в квартиру могут попасть откровенные бандиты и даже возможные террористы. Как правило, в документы собственники не вчитываются. Там запросто может быть поддельны паспорт. Более того, собственник не предоставляет данные о жильцах в полицию, и вообще часто пытается скрыть свой теневой заработок. Поэтому посуточно снять жилье может самый криминальный элемент, который активно этим пользуется. А с местного интернета он сможет проводить какие захочет операции. И отвечать собственнику. Поэтому не раз раздавались голоса о полном законодательном запрете на сдачу жилья на короткий срок.