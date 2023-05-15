Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
В чем отличия посуточной сдачи квартир, так ли это выгодно на самом деле, и какие риски существуют — выяснял корреспондент RostovGazeta.
По информации «Авито», каждая вторая квартира на сайте сегодня сдается в аренду посуточно. Такой подход, по словам экспертов, широко востребован в Ростове, как у гостей донской столицы, так и у собственников квартир.
Для квартиросъемщиков стоимость аренды квартиры посуточно обходится дешевле, в сравнении с гостиницей. А арендодатель получает за посуточную сдачу жилья намного больше денег, чем при долгосрочной аренде. Казалось бы, все довольны. Однако многие арендодатели посуточно сдают квартиры далеко не всем желающим.
В их предпочтении находятся любители шопинга, которые приезжают в донскую столицу для закупки на рынках, например, на Темернике. Или те, кто приезжает с целью медицинского туризма — ведь в Ростове находится много региональных диагностических, лечебных и узкоспециализированных медучреждений. Также посуточно сдают квартиру в Ростове и семьям, которые едут на море.
«Таким квартирантам, по сути, квартира нужна только чтобы переночевать и позавтракать. То есть износ жилья получается минимальным, а доход от сдачи в аренду существенно больше», — отмечает риэлтор Ксения Кичкина.
Спикер разъясняет, что при долгосрочной аренде однокомнатная квартира в Ростове ежемесячно приносит доход собственнику жилья в пределах 20-25 тысяч рублей. В то время, как при посуточной сдаче, даже с учетом дней простоя, вырученная сумма может достигать 40 тысяч рублей.
Снять однокомнатную квартиру в Ростове на сутки обойдется сегодня, в среднем, 2,5 — 3 тысячи рублей. Однако некоторые владельцы квартир принципиально не идут на это, предпочитая получать меньший доход с долгосрочных контрактов.
Список нежелательных квартирантов для посуточной сдачи квартир, достаточно широкий. Первое место в нем занимают одинокие мужчины, особенно — приезжие из республик. Об этом, по словам экспертов, открыто никто не говорит, чтобы не провоцировать тему дискриминации. Однако на практике дело обстоит действительно так.
Эксперты разъясняют, что при наличии опеки со стороны женщины, проблем с появлением грязи, разгрома мебели и нашествия тараканов в квартире, в большинстве случаев, не возникает. А отсутствие доверия к одинокому мужчине вызвано, в первую очередь, вопросами его чистоплотности.
В качестве примера риэлторы припоминают случай, когда сняв квартиру на сутки в Ростове, мужчина прожег плед и постельное белье. И хотя многие арендодатели берут 100% залог, защищая себя от порчи имущества, подобные расходы он не окупает.
Самым опасным контингентом для посуточной аренды жилья, собственники квартир считают компании, которые снимают помещение для проведения торжества. В этом случае очевидно, что арендодателя могут ждать самые неприятные неожиданности. От полного погрома и разбитых окон до серьезных проблем с полицией. А они могут возникнуть в том случае, если праздник в «часы тишины» пройдет шумно, доставляя неудобства соседям. После 22.00 шуметь нельзя.
Кроме того, под видом жильцов в квартиру могут попасть откровенные бандиты и даже возможные террористы. Как правило, в документы собственники не вчитываются. Там запросто может быть поддельны паспорт. Более того, собственник не предоставляет данные о жильцах в полицию, и вообще часто пытается скрыть свой теневой заработок. Поэтому посуточно снять жилье может самый криминальный элемент, который активно этим пользуется. А с местного интернета он сможет проводить какие захочет операции. И отвечать собственнику. Поэтому не раз раздавались голоса о полном законодательном запрете на сдачу жилья на короткий срок.
«Если соседи пожалуются на поведение квартирантов в полицию, то проблемы будут у собственника жилья. Именно он несет ответственность за поведение квартиросъемщиков», — разъясняет риэлтор Елена Загоренко.
Идеальным вариантом для сдачи квартиры посуточно эксперты считают командировочных, одиноких девушек в возрасте 25 лет и семейные пары от 25 до 35 лет, без детей и животных. Однако найти таких потребителей на практике оказывается достаточно сложно. Остальной контингент - проблемный.
Риэлторы знают много случаев, когда вместо ожидаемого высокого дохода от посуточной сдачи квартир, арендодатели оставались «с носом» и множеством проблем.
Например, когда квартиру на несколько суток сняли дамы легкого поведения. Соседи не смогли мириться с громкими ночными «охами-вздохами» и вызвали полицию. В другом случае, вместе с отъездом квартирантов, собственник жилья не досчитался микроволновой печи. Также известны и более вопиющие истории, когда «суточные» арендаторы вывезли из квартиры малогабаритную мебель и технику, «любезно» оставив хозяину квартиры ключ от жилья в почтовом ящике.
На момент подготовки статьи в среде ростовских риэлторов прошла информация о других странных квартирантах — семейной паре с маленьким ребенком. При этом семья снимает жилье с соблюдением всех канонов «идеального квартиросъемщика». Договор подписывает скромная девушка, объясняя, что ее муж слишком стеснительный и гуляет где-то рядом с ребенком.
«Как вышло у нас, они заехали, постоянно ругались, дрались, причинили ущерб имуществу — разбили телевизор, окно, холодильник весь во вмятинах. На обоях следы от обуви, кухня вся затоплена. И это только малая часть», — делится сведениями собственник жилья.
Поэтому к выбору квартирантов, эксперты рекомендуют подходить очень избирательно. Например, по словам риэлторов, обязательно должно насторожить нежелание квартиросъемщика оставить 100% залог и показать паспорт.
«Как правило, у добропорядочных людей, которые хотят снять жилье посуточно и не собираются ничего ломать и крушить, нет никаких причин не оставлять залог и скрывать данные своего паспорта», — уверенна Елена Загоренко.
К тому же, риэлторы напоминают, что при посуточной сдаче квартиры в аренду, поток желающих снять ее может быть не постоянным. Нередко, квартира остается в простое. И здесь важно понимать, что стабильную, гарантированную плату собственнику жилья приносит только долгосрочная аренда.
Поэтому каждый арендодатель, желающий повысить доход с аренды квартиры, должен сперва оценить риски от посуточной сдачи жилья. И только потом уже решать, что лучше — «синица в руках или журавль в небе».
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры.