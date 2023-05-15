Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Вернувшийся из отпуска Алексей Логвиненко, прокомментировал последствия мощного ливня в Ростове 28 апреля. В тот день погибла 80-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. Женщина, предположительно, оступилась и упала в водосток, в котором впоследствии захлебнулась.
На данный момент в местах напряжения во время сильных ливней будут дежурить спасатели и спецтехника. Логвиненко поручил дорожным службам проверить все открытые ливневки на предмет их безопасности.
Напомним, смерть Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Чиновники тогда организовали специальную встречу с журналистами. Они заверяли, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин доставили мусор и грязь. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.