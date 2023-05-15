Напомним, смерть Лидии Радченко вызвала большой общественный резонанс. Чиновники тогда организовали специальную встречу с журналистами. Они заверяли, что ливневка не была загрязненной, хотя после инцидента из водостока с помощью спецмашин доставили мусор и грязь. Также власти попросили дождаться официальных результатов расследования, намекнув, что смерть Радченко может быть не связана с ливнем и работой водостока.