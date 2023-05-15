Принятые администрацией Ростова меры обеспечили защиту жителей Кривошлыковского, 4

— Дал поручение привлечь экспертов и проанализировать состояние открытой ливневки на Тульской/Авиамоторном, где 28 апреля случилась трагедия – погибла ростовчанка Лидия Григорьевна Радченко. Возможно, нужно закрыть открытые лотки или установить ограждение в местах переходов. Также предлагаю увековечить имя Лидии Григорьевны, разместив мемориальную доску или на доме, где она проживала, или на здании школы, в которой она проработала практически всю свою жизнь. Место выберут родные и близкие, учителя и учащиеся школы №68. Это необходимо сделать до конца этого месяца, — подчеркнул глава городской администрации.