Принятые администрацией Ростова меры обеспечили защиту жителей Кривошлыковского, 4

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Первым делом затронули эпидемиологическое состояние города. По сообщению медиков, случаи коронавируса в Ростове-на-Дону регистрируются все реже, то же самое касается ОРВИ и кори. С начала года было выявлено 34 пациента с подозрением на корь, однако заболевание подтвердилось только у 14. На данный момент в городе зарегистрировано всего 4 случая кори, все больные изолированы и получают необходимое лечение.
Далее зашла речь о ямочном ремонте дорог. Отчитываться о ситуации пришлось заместителю главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Симкову. Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день протяженность автодорог города составляет 1390 км. Работы по устранению ям идут в круглогодичном режиме с применением самых современных технологий.
Глава городской администрации напомнил, что в этом году на ямочный ремонт предусмотрено финансирование в размере 153 миллионов рублей и поинтересовался, как идет освоение средств.
По словам Дмитрия Симкова, уже заключено 28 контрактов на сумму 88,9 миллиона рублей, в настоящее время в полном объеме выполнено 26 контрактов на сумму 73 миллиона рублей, общий объем выполненных работ составил 46 тысяч квадратных метров. Устранены дефекты на 719 объектах.
Заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству уточнил, что, согласно плану, к 1 мая 98% центральных магистралей было отремонтировано. и сейчас осуществляется переход на второстепенные дороги. Ведь на их ремонт было выделено 50 миллионов рублей. К 1 июня все будет сделано.
Отдельно рассмотрели на планерке и состояние городской ливневой канализации. Алексей Логвиненко предложил вернуться к истории с гибелью женщины и выяснить, в чей зоне ответственности находился тот ливневый коллектор.
Оказалось, что именно место гибели ростовчанки, находилось в ведении муниципалитета. При этом, по словам Дмитрия Симкова, эта ливневка регулярно чистилась и обслуживалась на постоянной основе.
— По улице Оганова ливневка изначально не была предусмотрена. То, что есть, находилось в рабочем состоянии, но ее высота не превышала 50 сантиметров. При обильных осадках ее пропускная способность оставляет желать лучшего, — пояснил Дмитрий Симков.
В свою очередь глава городской администрации напомнил всем присутствующим, что всю работу нужно делать грамотно и вовремя. Когда идут сильные дожди, можно заранее выставлять в проблемных зонах города насосы, а подобные переходы, где случилась трагедия, как-то обозначать.
— Дал поручение привлечь экспертов и проанализировать состояние открытой ливневки на Тульской/Авиамоторном, где 28 апреля случилась трагедия – погибла ростовчанка Лидия Григорьевна Радченко. Возможно, нужно закрыть открытые лотки или установить ограждение в местах переходов. Также предлагаю увековечить имя Лидии Григорьевны, разместив мемориальную доску или на доме, где она проживала, или на здании школы, в которой она проработала практически всю свою жизнь. Место выберут родные и близкие, учителя и учащиеся школы №68. Это необходимо сделать до конца этого месяца, — подчеркнул глава городской администрации.
Коснулись во время совещания и другой не менее важной темы — отключения горячей воды.
На сегодняшний день аварийных ситуаций, связанных с отключением холодного и горячего водоснабжения, в городе нет. Как отметил дежурный, сегодня с полуночи ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 начинают опрессовку Западного района и центра. В результате будет отключено порядка 1350 многоквартирных домов от горячей воды. Около 900 домов в ЗЖМ и примерно 450 многоквартирных домов в центре города. 27 мая начнется запуск горячего водоснабжения.
Заключительным вопросом утреннего совещания стал многострадальный дом на Кривошлыковском, 4. За последнее время дом дал такую трещину, что деформировал подпорки. Теперь даже спасатели боятся заходить внутрь. Как сообщалось ранее, дом полностью расселен и ремонту не подлежит. Алексей Логвиненко поручил до конца года снести эту пятиэтажку.
— До конца года этот дом мы должны снести. И уже сейчас надо подумать, что будет на его месте. Это могла бы быть спортплощадка. Вокруг немало многоквартирных домов. Она будет востребована. Попросил подключиться к этой работе спортуправление. Либо реализуем на этой территории проект по благоустройству. Конкретные предложения прошу вас подготовить к пятнице, — предложил Алексей Логвиненко.