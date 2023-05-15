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Производители электроники просят улучшить качество обучения в техникумах

15 мая 2023, 20:17
Производители электроники вместе с Минпромторгом призвали Министерство просвещения скорректировать образовательные программы и продлить сроки обучения специалистов в колледжах и техникумах, так как качество подготовки средних специалистов оставляет желать лучшего.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант».

Эксперты утверждают, что недостаточный уровень среднего образования усложняет ситуацию с дефицитом кадров в радиоэлектронной отрасли. Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак направил письмо в Минпросвещение с запросом: профильные организации считают, что программы не дают студентам достаточный уровень профессиональных компетенций.

Один из экспертов, генеральный директор компании «Бештау» Олег Осипов, отметил, что для освоения даже базовых навыков в установке и работе с оборудованием не хватает имеющейся продолжительности обучения.

Специалисты также указали на возрастную проблему соискателей. Последние 10 лет количество дипломированных специалистов не соответствует спросу: на предприятия приходят слишком неопытные или слишком опытные работники.

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