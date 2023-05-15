Производители электроники просят улучшить качество обучения в техникумах

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант».
Эксперты утверждают, что недостаточный уровень среднего образования усложняет ситуацию с дефицитом кадров в радиоэлектронной отрасли. Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак направил письмо в Минпросвещение с запросом: профильные организации считают, что программы не дают студентам достаточный уровень профессиональных компетенций.
Один из экспертов, генеральный директор компании «Бештау» Олег Осипов, отметил, что для освоения даже базовых навыков в установке и работе с оборудованием не хватает имеющейся продолжительности обучения.
Специалисты также указали на возрастную проблему соискателей. Последние 10 лет количество дипломированных специалистов не соответствует спросу: на предприятия приходят слишком неопытные или слишком опытные работники.