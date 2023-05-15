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Риэлтор рассказала, как арендовать квартиры в Ростове может опасный контингент

15 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI
Риэлтор рассказала, что арендовать квартиры в Ростове может опасный контингент
Идеальным вариантом для сдачи квартиры в Ростове посуточно арендодатели считают одинокую молодую девушку, семьи без детей и животных, и командировочных. Однако на практике найти идеального квартиросъемщика весьма сложно, сообщила RostovGazeta риэлтор Елена Загоренко.

По словам собеседницы, перечень нежелательных квартирантов для сдачи в аренду квартиры достаточно широк.

Самым опасным контингентом собственники жилья считают компании, которые снимают квартиру исключительно для проведения шумной вечеринки. В этом случае арендодатель может столкнуться с самыми непредсказуемыми последствиями — от разгрома квартиры до проблем с полицией.

«Если соседи пожалуются на поведение квартирантов, то проблемы будут у собственника жилья», — разъясняет Елена Загоренко.

Подробнее в материале: «Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове

«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове
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