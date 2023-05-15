Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По словам собеседницы, перечень нежелательных квартирантов для сдачи в аренду квартиры достаточно широк.
Самым опасным контингентом собственники жилья считают компании, которые снимают квартиру исключительно для проведения шумной вечеринки. В этом случае арендодатель может столкнуться с самыми непредсказуемыми последствиями — от разгрома квартиры до проблем с полицией.
«Если соседи пожалуются на поведение квартирантов, то проблемы будут у собственника жилья», — разъясняет Елена Загоренко.
Подробнее в материале: «Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове