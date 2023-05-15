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Роскомнадзор закупит анализаторы радиосетей для Ростова и Крыма на 1,7 млрд рублей

15 мая 2023, 10:38
Фото: Lewis Hine/cc0/wikimedia.org
Роскомнадзор закупит анализаторы радиосетей для Ростова и Крыма на 1,7 млрд рублей
Роскомнадзор решил закупить анализаторы радиосетей для Ростова и Крыма, на это потратят 1,7 миллиарда рублей, пишут СМИ.

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, закупит оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра. Потратить на это хотят 1,7 миллиарда рублей. Оборудование закупят для отделений ГРЧЦ в Ростове, Севастополе и Крыму.

Forbes со ссылкой на свои источники объясняет, что ГРЧЦ хочет заняться контролем и расчисткой спектра для гражданских нужд. Другой источники издания говорит, что оборудование позволит ГРЧЦ проверять соответствие заявленных операторами связи значения излучения. Это даст Роскомнадзору «самые широкие возможности» для того, чтобы штрафовать операторов.

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В самом ГРЧЦ и Роскомнадзоре журналистам заявили, что просто занимаются регулярной модернизацией оборудования. Эти мероприятия «позволяют предприятию обеспечить эффективный контроль работы радиоэлектронных средств на территории России».

Ранее сообщалось, что в Ростове и Батайске появятся православное радио и радиостанция для расслабления.

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