Forbes со ссылкой на свои источники объясняет, что ГРЧЦ хочет заняться контролем и расчисткой спектра для гражданских нужд. Другой источники издания говорит, что оборудование позволит ГРЧЦ проверять соответствие заявленных операторами связи значения излучения. Это даст Роскомнадзору «самые широкие возможности» для того, чтобы штрафовать операторов.