«Так ужасно еще ни разу в сети не обслуживали. Готовят на ужасном старом подсолнечном масле - есть невозможно. Подают блюдо холодным. Повторно приносят опять холодным. Пока ждёшь, можно состариться», — говорится в отзывах в сервисе «Яндекса».