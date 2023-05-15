Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Речь идет о заведении, расположенном на проспекте Театральном. Парень с девушкой вечером в воскресенье, 14 мая, решили посидеть в кофейне, но их отдых оказался испорчен.
«Наш столик стоял возле стены и мы заметили бегающего по ней таракана», — рассказал читатель RostovGazeta.
Добавим что в целом об этом кафе в Интернете оставили более 600 отзывов, пользователи поставили ему оценку 4,4 балла. Мнения гостей разделились по поводу этого заведения.
«Так ужасно еще ни разу в сети не обслуживали. Готовят на ужасном старом подсолнечном масле - есть невозможно. Подают блюдо холодным. Повторно приносят опять холодным. Пока ждёшь, можно состариться», — говорится в отзывах в сервисе «Яндекса».
«Слишком медленное обслуживание, чашку кофе ждали 25 минут, это абсолютно не нормально. Окружающие столы после посетителей стояли грязными и официанты так и не подошли убрать», — пишут посетители.
«Отличное место. Зашли с женой случайно, теперь новая любимая точка в городе. Уютное место, отличное обслуживание. Очень здорово готовят необычные на первый взгляд блюда, вроде омлета с креветками. Прекрасные десерты и напитки», — заявляют всем довольные клиенты.
Ранее в Ростове горожанка с 30 котами изводила соседей трупной вонью и тараканами.