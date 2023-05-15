Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Donnews со ссылкой на региональное УМВД пишет, что возле супермаркета поссорились двое мужчин. Один из них сходил к машине, взял ружье с травматическим патроном и выстрелил в землю.
«Пуля отрикошетила и попала в колено его 36-летнему оппоненту. Пострадавшего доставили в больницу, а медики обратились в полицию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 45-летнего стрелка задержали и изъяли у него оружие. Теперь проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.