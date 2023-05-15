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Ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета

15 мая 2023, 09:21
Фото: 1MI
Ростовчанину прострелили колено во время разборок у супермаркета
Житель Ростова-на-Дону получил пулевое ранение во время ссоры возле магазина, сообщили в полиции.

Donnews со ссылкой на региональное УМВД пишет, что возле супермаркета поссорились двое мужчин. Один из них сходил к машине, взял ружье с травматическим патроном и выстрелил в землю.

«Пуля отрикошетила и попала в колено его 36-летнему оппоненту. Пострадавшего доставили в больницу, а медики обратились в полицию», — сказано в сообщении.

Задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы
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Отмечается, что 45-летнего стрелка задержали и изъяли у него оружие. Теперь проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.

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