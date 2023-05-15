Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В отдел полиции №3 Ростова-на-Дону обратился местный житель, ставший жертвой обмана. В результате проведенного розыска полицейским удалось задержать 39-летнего ростовчанина, подозреваемого в мошенничестве.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый обнаружил объявление потерпевшего о сдаче музыкального оборудования в посуточную аренду на одной из электронных площадок.
Мужчины договорились о встрече, и злоумышленник взял акустическую колонку в аренду на три дня за три тысячи рублей, после чего отправился в ближайший ломбард и заложил аудиотехнику стоимостью 130 тысяч рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.
Сейчас в отношении ростовчанина завели уголовное дело о мошенничестве, теперь он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Центробанк России заподозрил несколько донских ломбардов и МФО в незаконной деятельности.