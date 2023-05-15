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Ростовчанин взял в аренду музыкальное оборудование и сдал его в ломбард

15 мая 2023, 15:10
Фото: david falkner/cc by 2.0/flickr.com
Ростовчанин взял в аренду музыкальное оборудование и сдал его в ломбард
В Ростове местный житель стал фигурантом уголовного дела после продажи чужого музыкального оборудования, взятого в аренду, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ростовской области.

В отдел полиции №3 Ростова-на-Дону обратился местный житель, ставший жертвой обмана. В результате проведенного розыска полицейским удалось задержать 39-летнего ростовчанина, подозреваемого в мошенничестве.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый обнаружил объявление потерпевшего о сдаче музыкального оборудования в посуточную аренду на одной из электронных площадок.

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Мужчины договорились о встрече, и злоумышленник взял акустическую колонку в аренду на три дня за три тысячи рублей, после чего отправился в ближайший ломбард и заложил аудиотехнику стоимостью 130 тысяч рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

Сейчас в отношении ростовчанина завели уголовное дело о мошенничестве, теперь он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Центробанк России заподозрил несколько донских ломбардов и МФО в незаконной деятельности.

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