Мужчины договорились о встрече, и злоумышленник взял акустическую колонку в аренду на три дня за три тысячи рублей, после чего отправился в ближайший ломбард и заложил аудиотехнику стоимостью 130 тысяч рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.