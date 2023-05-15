Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело по обвинениям в покушении на убийство и убийстве двух и более человек, а также незаконном хранении и ношении оружия. Фигуранта дела объявили в федеральный розыск, по предварительной информации, он мог скрыться на ВАЗ-2112.