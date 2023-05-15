Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Напомним, в понедельник, 15 мая, стало известно, что дончанин расстрелял семью своей сожительницы за отказ отдать ему дочь. Погибли двое мужчин, ранена женщина.
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники сообщил, что мужчина затаил обиду на свою сожительницу и ее семью. Он вызвал их «на разговор» в лесополосу, прихватив ружье, где и расстрелял близких матери своего ребенка.
Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело по обвинениям в покушении на убийство и убийстве двух и более человек, а также незаконном хранении и ношении оружия. Фигуранта дела объявили в федеральный розыск, по предварительной информации, он мог скрыться на ВАЗ-2112.