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Стало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьи

15 мая 2023, 15:56
Фото: unsplash.com
Что известно о расстреле и убийстве двух членов семьи из Ростовской области судимым зятем 14 мая
В Ростовской области заявили, что мужчина, подозреваемый в расстреле семьи сожительницы, мог уехать на ВАЗ-2112, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, в понедельник, 15 мая, стало известно, что дончанин расстрелял семью своей сожительницы за отказ отдать ему дочь. Погибли двое мужчин, ранена женщина.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники сообщил, что мужчина затаил обиду на свою сожительницу и ее семью. Он вызвал их «на разговор» в лесополосу, прихватив ружье, где и расстрелял близких матери своего ребенка.

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Сейчас в отношении подозреваемого возбудили дело по обвинениям в покушении на убийство и убийстве двух и более человек, а также незаконном хранении и ношении оружия. Фигуранта дела объявили в федеральный розыск, по предварительной информации, он мог скрыться на ВАЗ-2112.

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