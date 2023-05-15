У режиссера Глеба Панфилова развилась пневмония

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как передает NEWS.ru, Варшавер сообщил, что режиссер находится в реанимации после инсульта в сознании и общается с сыном. Он оценил состояние режиссера как удовлетворительное, однако теперь у него диагностировали пневмонию, с которой врачи начали бороться.
При этом Telegram-канал «112» сообщает, что Панфилов находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. В январе 2023 года скончалась супруга Панфилова актриса Инна Чурикова. Она умерла от остановки сердца на 80-м году жизни.