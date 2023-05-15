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У режиссера Глеба Панфилова развилась пневмония

15 мая 2023, 11:59
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что у кинорежиссера Глеба Панфилова развилась пневмония.

Как передает NEWS.ru, Варшавер сообщил, что режиссер находится в реанимации после инсульта в сознании и общается с сыном. Он оценил состояние режиссера как удовлетворительное, однако теперь у него диагностировали пневмонию, с которой врачи начали бороться.

При этом Telegram-канал «112» сообщает, что Панфилов находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. В январе 2023 года скончалась супруга Панфилова актриса Инна Чурикова. Она умерла от остановки сердца на 80-м году жизни.

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