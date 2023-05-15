Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове

«Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.)», - цитирует приказ урбанист.