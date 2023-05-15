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Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове

15 мая 2023, 05:42
Фото: rostov-gorod.ru
Урбанист Зайцев заявил, что белить деревья в Ростове нельзя
Деревья в городе белят только для декоративной цели, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал блогер-урбанист, автор ресурса «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев

По мнению урбаниста, деревья в городе белят те, кому нечем заняться.

«Белят молодые плодовые деревья в садах. Причём делают это осенью для защиты коры дерева от отраженного от снега солнечного света», - объясняет эксперт.

Зайцев добавляет, что согласно приказу Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 «о правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений» побелка деревьев на улицах запрещена за исключением некоторых случаев.

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«Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.)», - цитирует приказ урбанист.

Артемий Зайцев предлагает внести аналогичные требования в городские правила благоустройства.

Ранее RostovGazeta писала о том, что могло спасти 80-летнюю учительницу от гибели в Ростове.

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