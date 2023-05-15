Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:45
По мнению урбаниста, деревья в городе белят те, кому нечем заняться.
«Белят молодые плодовые деревья в садах. Причём делают это осенью для защиты коры дерева от отраженного от снега солнечного света», - объясняет эксперт.
Зайцев добавляет, что согласно приказу Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 «о правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений» побелка деревьев на улицах запрещена за исключением некоторых случаев.
«Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.)», - цитирует приказ урбанист.
Артемий Зайцев предлагает внести аналогичные требования в городские правила благоустройства.
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