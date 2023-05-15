Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Портал «Ёрш. Азов» со ссылкой на комментарий матери одного из потерпевших, Елены, рассказал, что трое подростков были избиты пьяным прохожим в воскресенье, 14 мая.
По словам жительницы Азова, нападение произошло рядом с многоквартирным домом по адресу улица Победы, 14. Женщина уточнила, что ее сын направлялся к бабушке, решив встретиться по пути со своими друзьями.
Кто-то из мальчиков использовал нецензурную брань, и пьяный прохожий воспринял это как личное оскорбление, после чего напал на подростков. Первым на земле оказался сын азовчанки, получивший два сильных удара по лицу.
Елена добавила, что дети видели в руках нападавшего нечто, похожее на пистолет, но разглядеть предмет им не удалось.
Азовчанка рассказала, что ее сын с отцом уже обратились в полиции, побои снимут во вторник. Личность обидчика уже установили.
Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове неизвестные избили мальчика-инвалида.