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В Азове 14 мая пьяный мужчина избил троих подростков

15 мая 2023, 15:02
Фото: 1MI
В Азове 14 мая пьяный мужчина избил трех подростков
В Азове трое подростков стали жертвами нападения нетрезвого прохожего, об этом сообщили местные СМИ.
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Дети

Портал «Ёрш. Азов» со ссылкой на комментарий матери одного из потерпевших, Елены, рассказал, что трое подростков были избиты пьяным прохожим в воскресенье, 14 мая.

По словам жительницы Азова, нападение произошло рядом с многоквартирным домом по адресу улица Победы, 14. Женщина уточнила, что ее сын направлялся к бабушке, решив встретиться по пути со своими друзьями.

Кто-то из мальчиков использовал нецензурную брань, и пьяный прохожий воспринял это как личное оскорбление, после чего напал на подростков. Первым на земле оказался сын азовчанки, получивший два сильных удара по лицу.

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Елена добавила, что дети видели в руках нападавшего нечто, похожее на пистолет, но разглядеть предмет им не удалось.

Азовчанка рассказала, что ее сын с отцом уже обратились в полиции, побои снимут во вторник. Личность обидчика уже установили.

Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове неизвестные избили мальчика-инвалида.

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