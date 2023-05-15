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В донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов

15 мая 2023, 13:53
Фото: seme44ka/cc by sa/wikimedia.org
В донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов
В Ростовской области из-за ремонта железнодорожных путей изменили расписание пригородного поезда «Лихая — Ростов-на-Дону», об этом рассказали в Минтранспорта региона.

Пресс-служба АО «СКППК» объявила, что в Ростовской области в четверг, 18 мая, пройдет запланированный ремонт железнодорожных путей. На период проведения работ будут внесены изменения в расписание пригородного поезда «Лихая — Ростов-на-Дону».

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Поезд №6160 отправится в Ростов на 17 минут раньше привычного расписания — в 07.36 мск, достигнет Сулина в 08.32 — 08.48 мск, раньше расписания на 10-25 минут. До Персиановки состав доберется к 10.05 мск, в Новочеркасск поезд прибудет к 10.25 — 10.29 мск. Прибытие на станцию Ростова запланировано на 11.57 мск в соответствии в регулярным графиком. Обновленное расписание, согласно объявлению, будет действовать в течение суток.

Ранее некоторым категориям граждан в Ростовской области восстановили право на льготный проезд в электричках.

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