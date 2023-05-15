В Главархиве показали новые документы о жизни художника Васнецова

Художник, родившийся в семье сельского священника, обратил свое внимание на искусство во время учебы в духовной семинарии. Впоследствии он окончил Рисовальную школу и Императорскую академию художеств. Затем отправился в Париж, где создал свою первую картину «Богатыри».