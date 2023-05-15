В Главархиве показали новые документы о жизни художника Васнецова

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Об этом пишет издание 360tv.ru.
Художник, родившийся в семье сельского священника, обратил свое внимание на искусство во время учебы в духовной семинарии. Впоследствии он окончил Рисовальную школу и Императорскую академию художеств. Затем отправился в Париж, где создал свою первую картину «Богатыри».
Эту картину посетители сейчас могут увидеть в Третьяковской галерее в Москве, фасад которой также был украшен эскизами рисунков Васнецова.
За свои заслуги художник, а также его родственники, получили звание потомственных дворян.