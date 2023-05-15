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В Главархиве показали новые документы о жизни художника Васнецова

15 мая 2023, 20:32
Главархив в честь 175-летия художника Виктора Васнецова раскрыл ценные документы, соотносящиеся с началом его творческого пути.

Об этом пишет издание 360tv.ru.

Художник, родившийся в семье сельского священника, обратил свое внимание на искусство во время учебы в духовной семинарии. Впоследствии он окончил Рисовальную школу и Императорскую академию художеств. Затем отправился в Париж, где создал свою первую картину «Богатыри». 

Эту картину посетители сейчас могут увидеть в Третьяковской галерее в Москве, фасад которой также был украшен эскизами рисунков Васнецова.

За свои заслуги художник, а также его родственники, получили звание потомственных дворян.

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