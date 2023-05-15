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В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае

15 мая 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростовской области произошла авария с участием «ГАЗели», в которой погиб водитель, сообщили в УГИБДД по региону.

На трассе М-4 «Дон» водитель «ГАЗели» не соблюдал дистанцию и протаранил автомобиль Iveco, который отбросило на «ВАЗ-2107». После этого последняя машина протаранила Toyota Camry, а она далее врезалась в Kia.

Появились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области
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В результате ДТП с травмами в больницу доставили водителя «ВАЗа» и пассажира Iveco. На месте ДТП скончался водитель «ГАЗели».

Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее появились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области.

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