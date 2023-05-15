Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
На трассе М-4 «Дон» водитель «ГАЗели» не соблюдал дистанцию и протаранил автомобиль Iveco, который отбросило на «ВАЗ-2107». После этого последняя машина протаранила Toyota Camry, а она далее врезалась в Kia.
В результате ДТП с травмами в больницу доставили водителя «ВАЗа» и пассажира Iveco. На месте ДТП скончался водитель «ГАЗели».
Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее появились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области.