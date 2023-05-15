rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Изображение материала

В результате теракта в 30 километрах от Ростовской области пострадали люди

15 мая 2023, 12:18
Фото: фото для иллюстрации / МЧС ЛНР
В результате теракта в центре Луганска пострадали несколько человек
В Луганске в результате взрыва пострадали несколько человек, об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

В понедельник, 15 мая, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что днем в центре Луганска, на улице Демехина, прогремел взрыв. Он был достаточной силы, чтобы ранить несколько местных жителей, точное число пострадавших глава республики уточнять не стал.

Донской депутат Госдумы Водолацкий был ранен во время ударов по Луганску 12 мая
Узнать подробнее

В настоящий момент основной версией инцидента назвали подрыв, однако эта информация пока не получила подтверждения.

Леонид Пасечник добавил, что на месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы — сотрудники скорой помощи, МЧС, а также иные представители профильных ведомств.

Ранее донской депутат, получивший ранение во время удара Украины по Луганску, прокомментировал атаку ВСУ по мирному населению города. Напомним, что Луганск находится в 30 километрах по прямой от границы с Ростовской областью.

Читайте также:
Донской депутат Госдумы Водолацкий был ранен во время ударов по Луганску 12 маяВ Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской областиМобилизованный в зону СВО житель Ростова смог жениться на своей невесте в Луганске
#Надежда Пустяк#Происшествие#Обстрелы#Теракт#Подрывы#ЛНР#Луганск#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Подпишитесь
«Охи-вздохи, бандиты и потоп»: чем грозит посуточная сдача квартир в аренду в Ростове
Сегодня, 06:25
Байкер в Ростове-на-Дону стал кошмаром для жителей центра города
Сегодня, 05:43
Ясная и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе с 15 мая
Сегодня, 05:56
В массовом ДТП в Азовском районе погиб водитель «ГАЗели» в мае
Сегодня, 04:49
Урбанист Зайцев рассказал, почему нельзя белить деревья в Ростове
Сегодня, 05:42
Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году
Сегодня, 06:33