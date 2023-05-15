Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В понедельник, 15 мая, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что днем в центре Луганска, на улице Демехина, прогремел взрыв. Он был достаточной силы, чтобы ранить несколько местных жителей, точное число пострадавших глава республики уточнять не стал.
В настоящий момент основной версией инцидента назвали подрыв, однако эта информация пока не получила подтверждения.
Леонид Пасечник добавил, что на месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы — сотрудники скорой помощи, МЧС, а также иные представители профильных ведомств.
Ранее донской депутат, получивший ранение во время удара Украины по Луганску, прокомментировал атаку ВСУ по мирному населению города. Напомним, что Луганск находится в 30 километрах по прямой от границы с Ростовской областью.