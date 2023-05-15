В понедельник, 15 мая, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что днем в центре Луганска, на улице Демехина, прогремел взрыв. Он был достаточной силы, чтобы ранить несколько местных жителей, точное число пострадавших глава республики уточнять не стал.