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Posted 15 мая 2023, 11:37

Published 15 мая 2023, 11:37

Modified 15 мая 2023, 11:39

Updated 15 мая 2023, 11:39

В Ростове аварийный дом в переулке Кривошлыковском, 4 снесут до конца 2023 года

15 мая 2023, 11:37
Администрации Пролетарского района Ростова и департаменту ЖКХ поручили приступить к проектным работам для сноса аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4, об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В понедельник, 15 мая, стало известно, что власти города ввели запрет на посещение аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4 из-за угрозы обрушения ветхого строения. Причиной этого стало разрастание трещины между перекрытиями и стенами второго подъезда.

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Алексей Логвиненко добавил, что поручил администрации Пролетарского района и департаменту ЖКХ Ростова начать подготовку проектной документации для сноса здания в переулке Кривошлыковском. Работы необходимо завершить до конца текущего года.

«Уже сейчас надо подумать, что будет на его месте. Это могла бы быть спортплощадка[…] Либо реализуем на этой территории проект по благоустройству», — рассказал глава администрации Ростова, добавив, что предложения на размещение объектов поступят к 19 мая.

Напомним, судебные тяжбы за сохранение или снос дома между жильцами и администрацией продолжались более двух лет, однако уже в начале 2023 года большая часть собственников приняли компенсацию за жилье, и Кривошлыковский, 4 был полностью расселен.

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