Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В понедельник, 15 мая, стало известно, что власти города ввели запрет на посещение аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4 из-за угрозы обрушения ветхого строения. Причиной этого стало разрастание трещины между перекрытиями и стенами второго подъезда.
Алексей Логвиненко добавил, что поручил администрации Пролетарского района и департаменту ЖКХ Ростова начать подготовку проектной документации для сноса здания в переулке Кривошлыковском. Работы необходимо завершить до конца текущего года.
«Уже сейчас надо подумать, что будет на его месте. Это могла бы быть спортплощадка[…] Либо реализуем на этой территории проект по благоустройству», — рассказал глава администрации Ростова, добавив, что предложения на размещение объектов поступят к 19 мая.
Напомним, судебные тяжбы за сохранение или снос дома между жильцами и администрацией продолжались более двух лет, однако уже в начале 2023 года большая часть собственников приняли компенсацию за жилье, и Кривошлыковский, 4 был полностью расселен.