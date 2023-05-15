«Уже сейчас надо подумать, что будет на его месте. Это могла бы быть спортплощадка[…] Либо реализуем на этой территории проект по благоустройству», — рассказал глава администрации Ростова, добавив, что предложения на размещение объектов поступят к 19 мая.