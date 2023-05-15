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В Ростове ищут подрядчика для ремонта вооружений и военной техники в МВД

15 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
В Ростове ищут подрядчика для ремонта вооружений и военной техники
В Ростове ищут подрядчика, который займется ремонтом военной техники и вооружения, сообщается на сайте государственных закупок.

Управление на транспорте МВД России по СКФУ объявило о поиске подрядчика, который займется ремонтом вооружений, военной и спецтехники. Также ему предстоит заниматься поставкой запчастей и другого оборудования в рамках гособоронзаказа.

Начальная сумма контракта составляет 500 тысяч рублей.

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Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая. После этого станет известен выбранный ведомством подрядчик.

Ранее сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 миллионов рублей.

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