Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Управление на транспорте МВД России по СКФУ объявило о поиске подрядчика, который займется ремонтом вооружений, военной и спецтехники. Также ему предстоит заниматься поставкой запчастей и другого оборудования в рамках гособоронзаказа.
Начальная сумма контракта составляет 500 тысяч рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая. После этого станет известен выбранный ведомством подрядчик.
Ранее сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 миллионов рублей.