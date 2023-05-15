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В Ростовской области на трассе А-260 в жестком ДТП погиб человек

15 мая 2023, 18:01
Фото: Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский»
В Ростовской области на трассе А-260 в жестком ДТП погиб человек
В Каменском районе Ростовской области рядом с Малокаменским сельским поселением произошло смертельное ДТП, информацией поделились местные Telegram-каналы.

Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» сообщил, что в понедельник, 15 мая, на трассе А-260 «Каменск — Донецк» произошла авария, в которой пострадали три человека, еще один дончанин погиб.

По неподтвержденной пока информации, столкновении произошло на участке между 368-м и 372-м километрами трассы А-260 рядом с Малокаменским сельским поселением. Автомобиль ВАЗ-2111 и иномарка KIA Cerato столкнулись, после чего отечественный автомобиль слетел с трассы, превратившись в груду металла, а Kia въехал в ограждение. Очевидцы сообщают о трех пострадавших и одном погибшем, на месте работают экстренные службы, затор на участке А-260 растянулся на четыре километра.

Предположительное место аварииПредположительное место аварии
Предположительное место аварии
Фото: Яндекс. Карты

Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области пока не ответила на запрос журналистов и не подтвердила данные, поступившие от свидетелей аварии. Информация будет обновлена после появления комментария от официальных источников.

Ранее в Ростовской области в аварии на трассе между Новочеркасском и Багаевской пострадали шесть человек.

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