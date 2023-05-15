По неподтвержденной пока информации, столкновении произошло на участке между 368-м и 372-м километрами трассы А-260 рядом с Малокаменским сельским поселением. Автомобиль ВАЗ-2111 и иномарка KIA Cerato столкнулись, после чего отечественный автомобиль слетел с трассы, превратившись в груду металла, а Kia въехал в ограждение. Очевидцы сообщают о трех пострадавших и одном погибшем, на месте работают экстренные службы, затор на участке А-260 растянулся на четыре километра.