Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» сообщил, что в понедельник, 15 мая, на трассе А-260 «Каменск — Донецк» произошла авария, в которой пострадали три человека, еще один дончанин погиб.
По неподтвержденной пока информации, столкновении произошло на участке между 368-м и 372-м километрами трассы А-260 рядом с Малокаменским сельским поселением. Автомобиль ВАЗ-2111 и иномарка KIA Cerato столкнулись, после чего отечественный автомобиль слетел с трассы, превратившись в груду металла, а Kia въехал в ограждение. Очевидцы сообщают о трех пострадавших и одном погибшем, на месте работают экстренные службы, затор на участке А-260 растянулся на четыре километра.
Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области пока не ответила на запрос журналистов и не подтвердила данные, поступившие от свидетелей аварии. Информация будет обновлена после появления комментария от официальных источников.
Ранее в Ростовской области в аварии на трассе между Новочеркасском и Багаевской пострадали шесть человек.