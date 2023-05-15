Сам нападавший скрылся и теперь объявлен в розыск, а по возбужденному уголовному делу ему грозит пожизненное заключение. Telegram-канал написал, что мужчина приехал в хутор за дочерью, но родственники ее не отдали, из-за чего и возник конфликт, который завершился двойным убийством ее с дедушки и дяди.