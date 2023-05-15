Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Следствие сообщало, что ранее судимый 31-летний мужчина в районе хутора Уляшкин расстрелял родителей сожительницы и мужа ее сестры. Удалось выжить только матери девушки, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
Сам нападавший скрылся и теперь объявлен в розыск, а по возбужденному уголовному делу ему грозит пожизненное заключение. Telegram-канал написал, что мужчина приехал в хутор за дочерью, но родственники ее не отдали, из-за чего и возник конфликт, который завершился двойным убийством ее с дедушки и дяди.
«Стрелок в федеральном розыске. Ребенка он так и не увез», — сказано в сообщении.