rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Изображение материала

В Ростовской области назвали причину расправы мужчины над родственниками сожительницы

15 мая 2023, 13:56
Фото: Lzlasco/cc by/wikimedia.org
В Ростовской области назвали причину расправы мужчины над родственниками сожительницы
Житель Ростовской области расстрелял родственников сожительницы, так как они не дали увезти дочь, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Следствие сообщало, что ранее судимый 31-летний мужчина в районе хутора Уляшкин расстрелял родителей сожительницы и мужа ее сестры. Удалось выжить только матери девушки, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы
Узнать подробнее

Сам нападавший скрылся и теперь объявлен в розыск, а по возбужденному уголовному делу ему грозит пожизненное заключение. Telegram-канал написал, что мужчина приехал в хутор за дочерью, но родственники ее не отдали, из-за чего и возник конфликт, который завершился двойным убийством ее с дедушки и дяди.

«Стрелок в федеральном розыске. Ребенка он так и не увез», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Двух жителей Новошахтинска будут судить за жестокое убийство мужчиныЖителя в Ростове-на-Дону будут судить за жестокое убийство отцаПодозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Происшествие#Убийство в Ростове#Убийство в Ростовской области#Уголовное дело#Уголовное дело в Ростове#РАССТРЕЛ людей
Подпишитесь
Дикий Дон: в Ростовской области споры решают стрельбой, пока в Ростове сносят дома
Сегодня, 15:09
Власти Ростова обещают завершить ямочный ремонт дорог к 1 июня
Сегодня, 15:09
Магнитные бури накроют Ростовскую область с 23 мая
Сегодня, 13:58
В Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины утром 15 мая
Сегодня, 12:15
Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году
Сегодня, 06:33