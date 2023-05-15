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В Ростовской области учеными может быть открыто месторождение лития

15 мая 2023, 08:41
Фото: Tim Evanson/cc by sa/flickr.com
В Ростовской области учеными может быть открыто месторождение лития
В Восточном Донбассе, к которому относится северо-запад Ростовской области, могут быть залежи лития, сообщается в Telegram-канале ЮНЦ РАН.

Такие предположения сделал доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада во время совещания представителей РАН и Минприроды РФ. Участники обсудили развитие минерально-сырьевой базы страны.

С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
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Парада рассказал, что ученые выделили впервые рудно-магматические системы, которые считаются перспективными на золото-полиметаллическое оруденение. По его словам, можно сделать предположения о возможности обнаружения на этой территории литиевого гидроминерального сырья.

Однако подробная информация об этом на данном этапе не раскрывается.

Ранее археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться е по ссылке.

До этого на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды.

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