Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Такие предположения сделал доктор геолого-минералогических наук Сергей Парада во время совещания представителей РАН и Минприроды РФ. Участники обсудили развитие минерально-сырьевой базы страны.
Парада рассказал, что ученые выделили впервые рудно-магматические системы, которые считаются перспективными на золото-полиметаллическое оруденение. По его словам, можно сделать предположения о возможности обнаружения на этой территории литиевого гидроминерального сырья.
Однако подробная информация об этом на данном этапе не раскрывается.
Ранее археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться е по ссылке.
До этого на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды.