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Власти Ростова обещают завершить ямочный ремонт дорог к 1 июня

15 мая 2023, 15:09
Фото: 1MI
Власти Ростова обещают завершить ямочный ремонт дорог к 1 июня
В Ростове затянувшийся из-за дождей ремонт дорог планируют закончить к 1 июня, об этом сообщили на заседании городской администрации.

Замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков рассказал, что в настоящий момент общая протяженность городских дорог достигает почти 1,4 тысячи километров. При этом ямочный ремонт дорожного полотна ведется круглогодично.

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В 2023 году на ремонт ростовских дорог выделили 153 миллиона рублей, уже удалось заключить 28 контрактов на общую сумму в 88,9 миллиона рублей. Кроме того, рабочие уже устранили дефекты на 719 участках дорог.

По словам Дмитрия Симкова, сейчас в Ростове начали ремонт второстепенных дорог, все работы планируется завершить к 1 июня.

Ранее в Ростовской области не успели ликвидировать ямы на дорогах в обещанные сроки.

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