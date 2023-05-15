Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков рассказал, что в настоящий момент общая протяженность городских дорог достигает почти 1,4 тысячи километров. При этом ямочный ремонт дорожного полотна ведется круглогодично.
В 2023 году на ремонт ростовских дорог выделили 153 миллиона рублей, уже удалось заключить 28 контрактов на общую сумму в 88,9 миллиона рублей. Кроме того, рабочие уже устранили дефекты на 719 участках дорог.
По словам Дмитрия Симкова, сейчас в Ростове начали ремонт второстепенных дорог, все работы планируется завершить к 1 июня.
Ранее в Ростовской области не успели ликвидировать ямы на дорогах в обещанные сроки.