После окончания 11 класса является актуальным вопрос, в какой вуз поступать в Ростове и Ростовской области и куда подавать документы. Ниже представлен перечень вузов разных направлений с описанием, куда можно направить документы. Ознакомившись со списком, возможно будет проще выбрать, куда поступить в Ростове-на-Дону, по каким специальностям можно обучаться в регионе в 2023–2024 гг.