Posted Вчера, 07:00
Published Вчера, 07:00
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В статье представлено описание вузов в Ростове-на-Дону и Ростовской области, которые были наиболее популярными в регионе в 2022 году.
Всего можно выделить несколько профессий, которые востребованы в России на 2023 год и, по прогнозам, будут актуальны в будущем в ближайшие 10 лет. Топ востребованных специальностей:
В настоящее время увеличивается популярность цифровых профессий. В связи с этим стала актуальной специальность руководителя цифровых проектов. Преимущественно эти специалисты взаимодействуют с интернет-каналами, чтобы привлекать новых пользователей, продавать товары. Можно заметить большое количество вакансий на специалистов по контекстной рекламе, востребованным является менеджер маркетплейсов, эксперт по защите информации.
Согласно новостным источникам, в Ростове-на-Дону являются актуальными специальности водителя, учителя, инженера, слесаря. Отмечается рост предложений в сфере производства, торговли. Рекомендуется выбирать вуз, куда поступать, с учетом этих сведений.
После окончания 11 класса является актуальным вопрос, в какой вуз поступать в Ростове и Ростовской области и куда подавать документы. Ниже представлен перечень вузов разных направлений с описанием, куда можно направить документы. Ознакомившись со списком, возможно будет проще выбрать, куда поступить в Ростове-на-Дону, по каким специальностям можно обучаться в регионе в 2023–2024 гг.
Медицинский университет (РГМУ) специализируется на подготовке кадров для сферы охраны здоровья. При вузе функционирует центр симуляционного обучения для облегчения подготовки будущих специалистов.
Направления, куда можно подать документы:
Университет является крупнейшим базовым научным и лечебным центром на юге России, куда можно поступить после 11 класса. Всего в нем открыто 11 факультетов и колледж. Отмечается, что ежегодно в высшем учебном заведении получают образование не менее 7000 студентов. Каждый год более 650 человек учатся в интернатуре и ординатуре, аспирантуре.
Особенность этого университета в том, что он располагает своей клиникой. Она имеет стационар на 860 коек, специализированные отделения, клинические кафедры. Некоторые здания университета получили статус объектов культурного наследия.
Южный федеральный университет (ЮФУ) является высшим учебным заведением, куда можно направить документы после окончания школы. Расположено учреждение в двух городах области — Ростове-на-Дону и Таганроге. При выборе, куда поступать, рекомендовано учитывать предлагаемые направления.
ЮФУ включает множество подразделений. Куда поступить после 11-го, рекомендуется решать с учетом результатов экзаменов. Всего представлено несколько направлений подготовки. В вузе есть возможность выучиться на архитектора, биолога, биотехника, психолога или учителя, инженера и т. д. Возможно получение новых знаний о бизнесе в подразделении «Высшая школа бизнеса».
Куда лучше подать документы? В Ростове расположены центральные административные органы университета. В Таганроге базируется Инженерно-технологическая академия ЮФУ.
Альтернативный вариант, куда поступать после 11 класса, — Ростовский государственный экономический университет. Он готовит кадры по экономическим специальностям. В университет можно пройти программы специалитета и бакалавриата по выбору поступающего. После получения степени бакалавра можно поступать в магистратуру, аспирантуру. При институте создана бизнес-школа.
После 11 класса можно поступить в Северо-Кавказский филиал МТУСИ для получения технической специальности. СКФ МТУСИ является единственной организацией в южном регионе России, которая специализируется на подготовке кадров в сфере информационных технологий.
МТУСИ функционирует более 50 лет. Отмечается, что вуз оснащен современной базой для обучения и реализует программы, которые прошли государственную аккредитацию. Учреждение принимает участие в воплощении проектов по развитию услуг телекоммуникации на уровне регионов и страны.
Поступить после окончания школы можно в Ростовский филиал МГТУ ГА. Это образовательное учреждение специализируется на подготовке инженеров, специалистов в области авиации, управленцев.
Сейчас Ростовский филиал МГТУ ГА заключил более 50 договоров о работе с ведущими предприятиями юга России в сфере авиации. Студенты могут изучать технический английский язык по специализированной программе. Это большой плюс, на который рекомендуется обратить внимание при поступлении.
Один из вузов, куда можно поступить для освоения юридической специальности, — Южно-Российский гуманитарный институт. ЮРГИ ведет работу с середины 90-х гг. Поступить в вуз могут абитуриенты после 11 классов, выпускники техникумов и лицеев.
Факультеты в ЮРГИ:
Альтернативный вариант, куда можно поступить, — Ростовский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова. Этот институт имеет статус первого отраслевого вуза на юге России. Представляет собой центр подготовки кадров в сфере юриспруденции и экономики, товароведения, экспертизы. Образовательный процесс включает программу обучения по специальности сотрудников отрасли. В учебной организации можно повысить квалификацию действующим сотрудникам.
Международниками называют специалистов, которые поддерживают, устанавливают и регулируют международные отношения. К представителям профессии в этой сфере относят дипломатов и переводчиков, экспертов в области международных отношений.
После 11 класса можно поступить в Российскую таможенную академию (РТА). Это заведение, которое готовит сотрудников для работы в таможенных органах. Организация имеет филиалы в Ростове-на-Дону.
Структура РТА включает три факультета для обучения специалистов в сфере таможенного дела, экономики и юридического направления. Отмечается, что в учебной организации установлена специальная форма, что важно учитывать при поступлении. Можно поступить на бюджет или учиться платно.
Обучиться по специальности «Международные отношения» можно также в Южном федеральном университете. Одной из основных стратегических целей программы развития ЮФУ становится создание национального университета, который окажет влияние на развитие ЮФО и России в целом.
Один из педагогических вузов Ростова, куда можно поступить для получения педагогического образования, — ЮФУ. Можно поступить и выучиться на специалиста (бакалавра) по направлению «Педагогика и психология девиантного поведения». Возможно получение степени магистра.
После получения профильного образования можно работать учителем, преподавателем, воспитателем. Востребованными являются такие профессии, как социальный педагог, методист. Для работы логопедом требуется получить высшее педагогическое образование.
Выучиться по этому направлению в Ростове можно в ДГТУ. Он является региональным опорным университетом Ростовской области.
В ДГТУ можно поступить на факультет «Институт физической культуры и спорта». Можно получить статус бакалавра по направлениям спортивной тренировки и педагогического образования по этому профилю.
В вузе также можно поступить по специальностям «Авиастроение», «Агропромышленность», «Биоинженерия», «Инновационный бизнес», «Приборостроение» и другие.
Специальность можно также освоить в Южном федеральном университете. На специальности «Физическая культура» ведется подготовка тренеров и инструкторов по различным видам спорта. В рамках обучения студенты изучают биологию и анатомию человека, физиологию и спортивную психологию, спортивный менеджмент, методику преподавания разных видов спорта.
Выпускники художественных вузов могут получить после 11 класса, поступления и окончания обучения специальность иллюстратора, графического дизайнера, раскадровщика, бизнес-визуализатора, дизайнера интерьеров и другие.
В Ростовской области в Институте сферы обслуживания и предпринимательства — филиале ДГТУ в г. Шахты — есть возможность получения образования по направлению художественного проектирования изделий из кожи. В Ростове-на-Дону есть вуз, где обучают по специальности художественного проектирования костюма, — это ЮФУ.
Ростовский филиал ВГИК имени С. А. Герасимова предлагает программы высшего образования по таким специальностям, как актерское искусство, режиссура кино и телевидения, продюсерство. После поступления можно получить среднее профессиональное образование для работы с театральной техникой.
После окончания 11 класса можно поступить в Ростовскую государственную консерваторию имени С. В. Рахманинова.
Учиться на техника, архитектора можно в Южном федеральном университете. Архитектором является специалист, который проектирует здания, кварталы, интерьеры.
В Ростове можно поступить в Академию строительства и архитектуры ДГТУ. Учреждение является ведущим в ЮФО, обучает будущих экспертов в области строительства по широкому спектру специальностей и групп направлений подготовки.
Получить образование для последующей работы в сфере информационных технологий можно, поступив в Южный федеральный университет. Этот вуз является лидером в образовательной сфере в южной части государства. Здесь можно получить образование по наиболее востребованным специальностям.
Образовательный процесс в организации проводится с учетом актуальных научно-исследовательских разработок сотрудников ЮФУ. Обучение осуществляется с применением инновационных технологий.
Освоить специальность «Программная инженерия» можно в Ростовском государственном экономическом университете РГЭУ. В этом же вузе можно получить специальность по направлению подготовки «Информационная безопасность».
Лингвистами называют специалистов в области языков. Эксперты занимаются изучением языка и его истории, специализируются на исследовании литературы. Подобная деятельность нередко сочетается с преподаванием и переводами.
Должность лингвиста часто встречается в НИИ, компаниях, функционирующих в сфере обработки и анализа распознавания текста, поисковых технологий и т. д. Специалисты востребованы в переводческих конторах и туристических фирмах.
Для получения специальности «Лингвист» можно поступить в Южный федеральный университет. Это крупнейший научный и образовательный центр юга России. Также абитуриенты могут подать документы для поступления в Ростовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ).
Донской государственный аграрный университет является сельскохозяйственным высшим учебным заведением в Ростовской области.
Отмечается, что на базе Донского ГАУ был разработан объединенный университет, выпускающий специалистов для агрокомплекса и смежных отраслей. За время существования он подготовил свыше 130 тысяч специалистов, которые смогли внести вклад в развитие аграрной науки и производства в России.
Факультеты:
Университет предлагает более ста направлений образования для освоения профессии. К примеру, в вузе есть программы зоотехники, биотехнологий, лесного дела, природообустройства, технологии производства сельхозпродукции и другие.
Направление для поступления в авиационный вуз представлено в Таганрогском кампусе ЮФУ. Его представляют кафедры теплоэнергетики, гидромеханики, эксплуатации летательных аппаратов, производства авиакомплексов. Получить допобразование можно в учебном центре при факультете.
Куда можно поступить в Ростовской области для получения профессии в сфере авиации? В ДГТУ представлено направление «Авиастроение».
Институт философии при ЮФУ является преемником факультета, который был основан в 1970 г в Ростовском государственном университете. Проходной балл, количество бюджетных и платных мест можно уточнить на сайте.
Деятельность вуза направлена на выпуск специалистов в области социальных и гуманитарных наук, которые могут осуществлять профессиональную деятельность. В институте реализована многоуровневая система подготовки по многим направлениям, что является плюсом для поступающих.