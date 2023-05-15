Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Новочеркасске нашли труп мужчины. По предварительной информации, он подорвался на боевой гранате.
По информации источника теграм-канала Don_Mash, таким образом мужчина решил покончить с собой.
Откуда у него для этого оказалась граната, остается загадкой. Погибший был обычным слесарем и не имел отношения к войскам.
Официально инцидент в МВД и СК пока не комментировали. Подробности уточняются.
Ранее в Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой.