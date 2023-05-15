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Published Сегодня, 11:28

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Житель Новочеркасска подорвался на боевой гранате

15 мая 2023, 11:28
Фото: 1MI
Мужчина решил покончить с собой с помощью гранаты в Ростовской области
Жителя Ростовской области нашли погибшим после подрыва на боевой гранате, сообщили телеграм-каналы.

В Новочеркасске нашли труп мужчины. По предварительной информации, он подорвался на боевой гранате.

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По информации источника теграм-канала Don_Mash, таким образом мужчина решил покончить с собой.

Откуда у него для этого оказалась граната, остается загадкой. Погибший был обычным слесарем и не имел отношения к войскам.

Официально инцидент в МВД и СК пока не комментировали. Подробности уточняются.

Ранее в Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой.

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