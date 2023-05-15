Происшествие случилось в лесу недалеко от хутора Уляшкин, который находится в Каменском районе. Здесь 31-летний фигурант поссорился с 51-летним отцом сожительницы, 33-летним супругом ее сестры, после чего расстрелял их. Они скончались от полученных ранений.