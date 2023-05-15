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Житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы

15 мая 2023, 12:26
Фото: 1MI
Житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы
В Ростовской области местный житель во время ссоры расстрелял троих человек, двое из которых скончались, сообщает региональное УСКР

Происшествие случилось в лесу недалеко от хутора Уляшкин, который находится в Каменском районе. Здесь 31-летний фигурант поссорился с 51-летним отцом сожительницы, 33-летним супругом ее сестры, после чего расстрелял их. Они скончались от полученных ранений.

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Мать сожительницы с огнестрельным ранением доставили в больницу, сейчас ей оказывают помощь. Нападавший скрылся и теперь объявлен в розыск, ранее он уже был судим.

По факту случившегося завели уголовное дело об убийстве, максимальное наказание — пожизненное заключение. Следователь уже осмотрел место происшествия и изъял значимые доказательства.

Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.

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