Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Происшествие случилось в лесу недалеко от хутора Уляшкин, который находится в Каменском районе. Здесь 31-летний фигурант поссорился с 51-летним отцом сожительницы, 33-летним супругом ее сестры, после чего расстрелял их. Они скончались от полученных ранений.
Мать сожительницы с огнестрельным ранением доставили в больницу, сейчас ей оказывают помощь. Нападавший скрылся и теперь объявлен в розыск, ранее он уже был судим.
По факту случившегося завели уголовное дело об убийстве, максимальное наказание — пожизненное заключение. Следователь уже осмотрел место происшествия и изъял значимые доказательства.
Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.