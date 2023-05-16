Алексей Логвиненко поздравил сотрудников ККПД с 50-летием предприятия

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В последнее время Левенцовку все труднее называть микрорайоном. За какие-то десять лет, она превратилась в один из самых быстрорастущих и быстроразивающихся частей нашего города. Непосредственно микрорайон Пятый элемент, который застраивается одним из крупнейших отраслевых предприятий Южного федерального округа России АО ККПД, также демонстрирует свои отличительные особенности.
Первое, что бросается в глаза, так это квартальный принцип застройки и пониженная этажность зданий. На фоне первых новостроек, которые устремлялись в небо своими крышами, здесь даже дышится по-другому. У некоторых домов уже вовсю идет благоустройство дворов и сооружение зеленых бульваров.
Проект предусматривает выделение специальных функциональных зон для подземных многоуровневых и открытых автостоянок, что позволяет распределить транспортные потоки и снизить интенсивность автомобильного движения внутри жилых зон. Как поясняет, генеральный директор компании застройщика ККПД Инвест Дмитрий Яценко, застройщик не экономит на дворовых пространствах и размещает дома таким образом, чтобы все требования по наличию машиномест соблюдались.
Кроме того, в микрорайоне на старте было запланировано строительство трех социальных объектов. Достаточно редкий момент, когда при начале строительства района сразу возвели два детских сада на 410 мест, которые уже сданы в эксплуатацию и полностью работают, и один школьный комплекс на 1100 мест, который будет сдан к концу года. Территорию вокруг школы планируется оснастить зонами отдыха, пространствами для занятий спортом, включая собственное футбольное поле, круговую беговую дорожку, площадки для игры в волейбол и баскетбол.
Алексей Логвиненко осмотрел стройплощадку, оценил торцы зданий, которые украшены муралами Аске (известный российский уличный художник) в стиле советского конструктивизма и напомнил, что за 50 лет ККПД (Комбинат крупнопанельного домостроения) настолько вырос, что сегодня представляет собой современную масштабную инновационную строительную компанию.
— Комбинат начал свой путь в 1973 году. Все эти годы он работал на благо города и развивал его. Сегодня одна треть Ростова построена силами комбината. Видно, что объекты, которые возводятся здесь - высокого уровня. Скоро в Левенцовке появится долгожданная школа на 1100 мест. Ее готовность составляет уже 60%. Готовы каркас и кровля и строители приступают к инженерной подготовке внутри. Для города очень важно этот объект сдать вовремя, чтобы скорее всего в январе следующего года дети пошли в новую школу. Добавлю, что в Левенцовке мы строим и вторую школу на 1250 мест, после ее сдачи нагрузка по средним образовательным учреждениям в районе будет выдержана. В целом Левенцовка - это хороший и качественный район нашего города. Современный и востребованный , — отметил Алексей Логвиненко.
После осмотра строящихся объектов глава городской администрации побывал и на производственной базе ККПД, где ознакомился с производством материалов и лично вручил благодарственные письма и грамоты передовикам производства.