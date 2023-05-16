Алексей Логвиненко поздравил сотрудников ККПД с 50-летием предприятия



— Комбинат начал свой путь в 1973 году. Все эти годы он работал на благо города и развивал его. Сегодня одна треть Ростова построена силами комбината. Видно, что объекты, которые возводятся здесь - высокого уровня. Скоро в Левенцовке появится долгожданная школа на 1100 мест. Ее готовность составляет уже 60%. Готовы каркас и кровля и строители приступают к инженерной подготовке внутри. Для города очень важно этот объект сдать вовремя, чтобы скорее всего в январе следующего года дети пошли в новую школу. Добавлю, что в Левенцовке мы строим и вторую школу на 1250 мест, после ее сдачи нагрузка по средним образовательным учреждениям в районе будет выдержана. В целом Левенцовка - это хороший и качественный район нашего города. Современный и востребованный , — отметил Алексей Логвиненко.