Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Напомним, что в Восточном Донбассе, к которому относится северо-запад Ростовской области, могут быть залежи лития. Подробная информация об этом пока не раскрывается.
Эксперты подчеркивают, что литий — это ценное природное ископаемое. Его обнаружение и разработка может стать хорошим фактором для экономики региона.
«При соблюдении техники безопасности, обеспечении комплекса природоохранных мероприятий, правильной организации работы на промысле, в том числе с транспортировкой и эксплуатацией, добыча лития нанесет не больше вреда, чем любое промышленное предприятие», — отмечает Андрей Зайчиков.
Однако ростовчане переживают, осознавая возможности влияния человеческого фактора и недобросовестного отношения к добычи лития.
«В оздоровлении экологии региона за последние годы наметилась серьезная тенденция. Неприкасаемых уже не осталось. Мы видим, как в регионе приостанавливается работа золоторудного месторождения из-за обнаружения негативных факторов, влияющих на экологию», — говорит собеседник.
Эксперт уточняет, что месторождение лития среднего размера в Ростовской области позволит соблюдать природоохранные меры. Но если месторождение окажется крупным, появится больше вопросов. В этом случае не исключено привлечение внимания общественного контроля. Возможно, будет создана комиссия, в которую будет входить инициативная группа ростовчан — по аналогу полигона на Левенцовке.
«У нас одно из самых совершенных законодательств, в том числе и природоохранных. Вопрос заключается в его применении и исполнении», — резюмирует собеседник.
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