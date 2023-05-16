Эксперт уточняет, что месторождение лития среднего размера в Ростовской области позволит соблюдать природоохранные меры. Но если месторождение окажется крупным, появится больше вопросов. В этом случае не исключено привлечение внимания общественного контроля. Возможно, будет создана комиссия, в которую будет входить инициативная группа ростовчан — по аналогу полигона на Левенцовке.