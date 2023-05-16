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Эколог рассказал, как добыча лития повлияет на экологию Ростовской области

16 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Эколог рассказал, как добыча лития повлияет на экологию Ростовской области
Добыча полезных ископаемых, любая, независимо от уровня опасности, всегда зависит от технологических составляющих, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что в Восточном Донбассе, к которому относится северо-запад Ростовской области, могут быть залежи лития. Подробная информация об этом пока не раскрывается.

Эксперты подчеркивают, что литий — это ценное природное ископаемое. Его обнаружение и разработка может стать хорошим фактором для экономики региона.

«При соблюдении техники безопасности, обеспечении комплекса природоохранных мероприятий, правильной организации работы на промысле, в том числе с транспортировкой и эксплуатацией, добыча лития нанесет не больше вреда, чем любое промышленное предприятие», — отмечает Андрей Зайчиков.

Фото: Dnn87/cc by 3.0/wiki
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Однако ростовчане переживают, осознавая возможности влияния человеческого фактора и недобросовестного отношения к добычи лития.

«В оздоровлении экологии региона за последние годы наметилась серьезная тенденция. Неприкасаемых уже не осталось. Мы видим, как в регионе приостанавливается работа золоторудного месторождения из-за обнаружения негативных факторов, влияющих на экологию», — говорит собеседник.

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Эксперт уточняет, что месторождение лития среднего размера в Ростовской области позволит соблюдать природоохранные меры. Но если месторождение окажется крупным, появится больше вопросов. В этом случае не исключено привлечение внимания общественного контроля. Возможно, будет создана комиссия, в которую будет входить инициативная группа ростовчан — по аналогу полигона на Левенцовке.

«У нас одно из самых совершенных законодательств, в том числе и природоохранных. Вопрос заключается в его применении и исполнении», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, к чему может привести обмеление Дона в Ростовской области.

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