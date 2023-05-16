Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как сообщил «Ъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace, за первый квартал 2023 года продажи квадрокоптеров в России выросли больше, чем в 20 раз.
По словам сотрудника одного из ростовских магазинов электроники, ажиотаж на квадрокоптеры коснулся и ростовчан.
«Действительно чаще стали покупать коптеры. Раз в 7-8. С одной стороны это сезонный подъем, но прошлой весной было меньше. При этом покупают маломощные, говорят, что на подарок детям или для аэросъемки», — рассказывает собеседник RostovGazeta.
Алан Масхадов считает, что запрет на несанкционированные полеты квадрокоптеров в стране не повлияет на ситуацию.
«Их обычно запускают в парках или у себя на дачах. Они особой опасности никому не несут и практически не способны поднимать какие-то грузы. Плюс просто не сможет полиция гоняться за каждой детской игрушкой», — уверен сотрудник магазина электроники.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане могут отправить военным ДНР и ЛНР деньги, квадрокоптеры и амуницию.