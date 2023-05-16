«Действительно чаще стали покупать коптеры. Раз в 7-8. С одной стороны это сезонный подъем, но прошлой весной было меньше. При этом покупают маломощные, говорят, что на подарок детям или для аэросъемки», — рассказывает собеседник RostovGazeta.

Алан Масхадов считает, что запрет на несанкционированные полеты квадрокоптеров в стране не повлияет на ситуацию.