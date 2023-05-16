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Эксперт рассказал, зачем в Ростове стали массово скупать квадрокоптеры

16 мая 2023, 08:47
Фото: Christopher Michel/cc by 2.0/flickr.com
Эксперт рассказал, зачем в Ростове стали массово покупать квадрокоптеры
Ростовчане стали покупать квадрокоптеры на подарки детям, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал сотрудник ростовского магазина электроники Алан Масхадов

Как сообщил «Ъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace, за первый квартал 2023 года продажи квадрокоптеров в России выросли больше, чем в 20 раз.
По словам сотрудника одного из ростовских магазинов электроники, ажиотаж на квадрокоптеры коснулся и ростовчан.

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«Действительно чаще стали покупать коптеры. Раз в 7-8. С одной стороны это сезонный подъем, но прошлой весной было меньше. При этом покупают маломощные, говорят, что на подарок детям или для аэросъемки», — рассказывает собеседник RostovGazeta.
Алан Масхадов считает, что запрет на несанкционированные полеты квадрокоптеров в стране не повлияет на ситуацию.

«Их обычно запускают в парках или у себя на дачах. Они особой опасности никому не несут и практически не способны поднимать какие-то грузы. Плюс просто не сможет полиция гоняться за каждой детской игрушкой», — уверен сотрудник магазина электроники.

 

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#Техника#Технологии#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Анна Ивченко
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