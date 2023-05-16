Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Во время круглого стола РБК Юг он рассказал, что рынок недвижимости совершенно спокойно обеспечивается. По словам эксперта, в донской столице не было взрывных темпов строительства, что положительно сказалось на городе.
«Городам необходимо постепенное развитие, тогда появляются диаметры, слои застройки, история. Всего этого не происходит при взрывном росте строительства», — уточнил эксперт.
Он добавил, что цены позволяют не строить 25 этажей в 4-этажной застройке и есть возможность реализовывать интересные проекты.
Читайте также о том, как конный завод в Ростовской области стал владельцем своей недвижимости через 58 лет.