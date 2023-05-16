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Эксперт заявил об отсутствии роста цен на жилье в Ростове из-за дефицита квартир

16 мая 2023, 11:31
Фото: 1MI
Эксперт заявил об отсутствии роста цен на жилье в Ростове из-за дефицита квартир
В Ростове-на-Дону не повышалась стоимость квартир из-за дефицита предложений на рынке недвижимости, сообщил представитель «Региональной корпорации развития» Игорь Далаксакуашвили.

Во время круглого стола РБК Юг он рассказал, что рынок недвижимости совершенно спокойно обеспечивается. По словам эксперта, в донской столице не было взрывных темпов строительства, что положительно сказалось на городе. 

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«Городам необходимо постепенное развитие, тогда появляются диаметры, слои застройки, история. Всего этого не происходит при взрывном росте строительства», — уточнил эксперт.

Он добавил, что цены позволяют не строить 25 этажей в 4-этажной застройке и есть возможность реализовывать интересные проекты.

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