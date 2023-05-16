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Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова

16 мая 2023, 08:38
Фото: flickr.com/africom/cc by 2.0
Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова
Франция заявила о поставка Украине дальнобойного оружия, способного достать до Ростова, пишут СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новых поставках вооружения Украине. Оно будет включать дальнобойные ракеты. По словам Макрона, оружие позволит Украине «возглавить контрнаступление».

«Московский комсомолец» уточняет, что у Франции, как и у Британии, имеются дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Однако во Франции они носят название SCALP-EG. Ракеты имеют дальность поражения более 250 километров и могут достать до Ростова.

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Однако Макрон заявляет, что не будет передавать Украине оружие, способное «достигнуть России».

Напомним, Британия уже поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ уже применили их в обстрелах Луганска 12, 13 и 15 мая. До этого удары по городу не наносились в течение нескольких месяцев. Сам Луганск находится всего лишь в 35 километрах от границы с Ростовской областью.

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