Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новых поставках вооружения Украине. Оно будет включать дальнобойные ракеты. По словам Макрона, оружие позволит Украине «возглавить контрнаступление».
«Московский комсомолец» уточняет, что у Франции, как и у Британии, имеются дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Однако во Франции они носят название SCALP-EG. Ракеты имеют дальность поражения более 250 километров и могут достать до Ростова.
Однако Макрон заявляет, что не будет передавать Украине оружие, способное «достигнуть России».
Напомним, Британия уже поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ уже применили их в обстрелах Луганска 12, 13 и 15 мая. До этого удары по городу не наносились в течение нескольких месяцев. Сам Луганск находится всего лишь в 35 километрах от границы с Ростовской областью.