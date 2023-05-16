Напомним, Британия уже поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow. ВСУ уже применили их в обстрелах Луганска 12, 13 и 15 мая. До этого удары по городу не наносились в течение нескольких месяцев. Сам Луганск находится всего лишь в 35 километрах от границы с Ростовской областью.