Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области

Posted 16 мая 2023, 10:36
Published 16 мая 2023, 10:36
Modified 16 мая 2023, 10:38
Updated 16 мая 2023, 10:38
В районе Каменска-Шахтинского водитель грузовика не справился с управлением и пробил ограждение на посту. В результате он частично вылетел с него и повис над рекой.
Сама авария попала на записи камер видеонаблюдения, а о состоянии водителя сейчас информации нет. Пользователи в комментариях предположили, что водитель мог уснуть или отвлечься на телефон.
Официальных комментариев о ДТП не поступало, они уточняются.
Ранее на трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.