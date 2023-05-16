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Хозяин моторной лодки устроил смертельную аварию на реке в Ростовской области

16 мая 2023, 10:30
Фото: 1MI
Хозяин моторной лодки устроил смертельную аварию на реке в Ростовской области
В Ростовской области на реке Кагальник в результате столкновения лодок один человек погиб, а другой пострадал, пишут СМИ.

Смертельное происшествие произошло на реке Кагальник в Азовском районе. Местный житель вместе с другом решили прокатиться на моторной лодке поздно вечером. По их словам, они хотели проверить двигатель.

Набрав большую скорость, водитель лодки не заметил на пути ветхое весельное судно и влетел в него. Там находились два рыбака. Один из них от удара упал в воду и утонул. Его напарник получил серьезные травмы, переломы и сотрясение мозга.

Водитель моторной лодки оперативно вызвал экстренные службы и помог выжившему рыбаку.

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Позже в крови виновника происшествия нашли алкоголь. Он уверяет, что выпил его уже после трагедии, находясь на берегу.

Виновник происшествия еще во время следствия выплатил 900 тысяч рублей родственникам погибшего, а также сотрудничал со следствием. По информации «КП — Ростов-на-Дону», суд счел эти смягчающие факторы и назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее в Ростовской области осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажираь.

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