Политолог разъясняет, что главной проблемой является соблазн. Ведь когда в структуре есть властный элемент, который можно использовать в корыстных целях, у любого чиновника или представителя правоохранительных органов появляется возможность переступить грань закона. Кто-то перед этим может устоять, а кто-то нет. Таким образом и образуется преступная деятельность.