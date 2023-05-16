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«Идея мафии»: как в деле об ОПГ полиции Ростова могли оказаться чиновники

16 мая 2023, 12:36
Фото: Oswaldo Rubio/CC BY 2.0/flickr.com
«Идея мафии»: как в деле об ОПГ полиции Ростова могли оказаться чиновники

Политолог Сухарь объяснил, как в деле об ОПГ в МВД Ростова могли оказаться чиновники

Представители властного аппарата, вероятно, могли быть втянуты в так называемое дело об ОПГ полиции Ростова, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что в Ростове задержали свыше 20 человек. В их числе — полицейские, которым вменяют крышевание магазинов. По информации СМИ, полученные показания, вероятно, увеличат число фигурантов до сорока человек — в деле могут появиться имена действующих и бывших чиновников разных уровней.

«Сращивание властного и правоохранительного аппарата с преступниками приводит к созданию преступных синдикатов, в простонародье — мафии. В целом, идея мафии изначально предполагает участие чиновников. А тот факт, что в Ростовской области было не все в порядке с соблюдением законов, доказывают нынешние процессы — задержания, расследования», — отмечает Александр Сухарь.

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Политолог разъясняет, что главной проблемой является соблазн. Ведь когда в структуре есть властный элемент, который можно использовать в корыстных целях, у любого чиновника или представителя правоохранительных органов появляется возможность переступить грань закона. Кто-то перед этим может устоять, а кто-то нет. Таким образом и образуется преступная деятельность.

«В любом случае, выводы в ближайшее время сделает следствие. Но я не исключаю участия определенных чиновников в этих схемах», — резюмирует эксперт.

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