rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Илон Маск лично будет одобрять наймы в Tesla, включая подрядчиков

16 мая 2023, 09:26
Генеральный директор компании Tesla, Илон Маск, в понедельник разослал электронное письмо своим сотрудникам, в котором сообщил о своем намерении лично одобрять все наймы в компании, включая подрядчиков.

Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на данное письмо, пишет газета “Известия”.

В письме Маск написал: "Я хотел бы лучше понять, как мы нанимаем сотрудников. Вице-президенты должны присылать мне список запросов на найм своих отделов раз в неделю".

Это заявление Маска было воспринято сотрудниками либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что Маск снова обращает внимание на компанию Tesla из-за снижения ее доходов, сообщает источник CNBC.

Маск подчеркнул в своем сообщении: "Хорошо подумайте, прежде чем отправить мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте".

Подпишитесь
В Ростове-на-Дону назвали заработки незаконных ларьков по делу ОПГ в полиции
Сегодня, 10:28
Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова
Сегодня, 08:38
Вандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове
Сегодня, 10:38
В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь
Сегодня, 09:45
Эколог рассказал, как добыча лития повлияет на экологию Ростовской области
Сегодня, 08:41
Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области
Сегодня, 10:36