Илон Маск лично будет одобрять наймы в Tesla, включая подрядчиков

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на данное письмо, пишет газета “Известия”.
В письме Маск написал: "Я хотел бы лучше понять, как мы нанимаем сотрудников. Вице-президенты должны присылать мне список запросов на найм своих отделов раз в неделю".
Это заявление Маска было воспринято сотрудниками либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что Маск снова обращает внимание на компанию Tesla из-за снижения ее доходов, сообщает источник CNBC.
Маск подчеркнул в своем сообщении: "Хорошо подумайте, прежде чем отправить мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте".