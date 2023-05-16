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Климатолог Иошпа спрогнозировал ливни с сильными грозами в Ростовской области в мае

16 мая 2023, 05:02
Фото: 1mi
В Ростовскую область могут вернуться дожди с грозами в мае, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Иошпа предупреждает, что не следует спешить открывать купальный сезон в Ростове. Несмотря на то, что прогнозируется теплая погода с 15 по 17 мая, ожидается «внутримассовая облачность», которая может привести к неравномерным осадкам.

К концу месяца в Ростовской области ожидаются более серьезные дожди и грозы в связи с формированием фронтального раздела, который продлится несколько дней. При этом температура воздуха незначительно понизится после дождей, которые приведут к легкому охлаждению. Максимальная температура будет находиться в районе 24-25 градусов.

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Однако, как отмечает Александр Иошпа, жаркую погоду при этом не стоит ожидать.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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