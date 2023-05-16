Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Иошпа предупреждает, что не следует спешить открывать купальный сезон в Ростове. Несмотря на то, что прогнозируется теплая погода с 15 по 17 мая, ожидается «внутримассовая облачность», которая может привести к неравномерным осадкам.
К концу месяца в Ростовской области ожидаются более серьезные дожди и грозы в связи с формированием фронтального раздела, который продлится несколько дней. При этом температура воздуха незначительно понизится после дождей, которые приведут к легкому охлаждению. Максимальная температура будет находиться в районе 24-25 градусов.
Однако, как отмечает Александр Иошпа, жаркую погоду при этом не стоит ожидать.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.