К концу месяца в Ростовской области ожидаются более серьезные дожди и грозы в связи с формированием фронтального раздела, который продлится несколько дней. При этом температура воздуха незначительно понизится после дождей, которые приведут к легкому охлаждению. Максимальная температура будет находиться в районе 24-25 градусов.