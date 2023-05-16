Количество объявлений на «Авито» за год выросло почти в два раза

Для сравнения, в марте 2022 года на площадке было 82 млн активных объявлений. То есть за год показатель увеличился почти в два раза. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2022 года – тогда пользователи разместили на площадке 100 млн активных сообщений.