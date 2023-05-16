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Количество объявлений на «Авито» за год выросло почти в два раза

16 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
В апреле 2023 года пользователи российской платформы объявлений побила свой рекорд, сообщили в пресс-службе «Авито».

По состоянию на апрель 2023 года россияне разместили на платформе 150 млн объявлений. Именно столько активных сообщений о продаже товаров, предоставлении услуг, покупке и т.д. было зафиксировано на конец прошлого месяца, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, количество объявлений на сайте впервые превысило число жителей страны.

Для сравнения, в марте 2022 года на площадке было 82 млн активных объявлений. То есть за год показатель увеличился почти в два раза. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2022 года – тогда пользователи разместили на площадке 100 млн активных сообщений.

«За последний год мы инвестировали больше 20 млрд рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей. Рост числа объявлений и аудитории подтверждает, что мы все делаем правильно и говорим на одном языке с нашими пользователями», - сообщил управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито» Иван Гуз.

Наибольший рост за последний год показали объявления следующих категорий:

  • Автомобили— 57%;
  • Товары — 48%;
  • Работа — 30%;
  • Недвижимость — 25%;
  • Услуги — 20%.

За полтора года количество ежедневно размещаемых объявлений выросло в три раза и достигло 2 млн новых размещений в день.

По данным исследования SimilarWeb, на 1 апреля 2023 года число визитов на платформе составило 366,7 млн в месяц — по этому показателю платформа лидирует среди классифайдов в мире. При этом в марте 2023 года активная аудитория площадки тоже установила новый рекорд — 61 млн человек в месяц.

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