МТС Банк выпустил карту со скидкой на все покупки

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Каждый раз при оплате этой картой банк спишет с нее сумму с учетом скидки. А это значит, то есть клиент всегда будет платить меньше, чем указано на ценнике.
При оплате банковской картой «Скидка везде» действует следующий порядок получения скидок:
● в первые два месяца с даты получения карты «Скидка везде» – 3% на все категории онлайн-покупок: на маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях и 1% – на все остальные покупки на кассе или через терминал самообслуживания
● с третьего месяца – 3% при совершении в предыдущем месяце любых 25 покупок. Если покупок меньше, то – 1%.
Для зарплатных клиентов МТС Банка действуют особые условия:
● бесплатное обслуживание и скидка 3% за онлайн-покупки без дополнительных условий;
● бесплатные переводы по номеру телефона через СБП до 3 млн рублей в месяц; ● выдача наличных в банкоматах сторонних банков до 1,5млн рублей в месяц без комиссии.
Сама карта выпускается бесплатно, а вот ее обслуживание происходит по правилам: если владелец карты совершает в месяц от пяти покупок и более, ему уже обеспечено бесплатное обслуживание. В других случаях это обойдется в 99 рублей в месяц. Максимальная месячная сумма скидки составляет 10 тысяч рублей.
Оформить заявку на карту «Скидка везде» можно как сайте МТС банка, так и в его дополнительных офисах. Получить пластиковую карту можно самостоятельно непосредственно в день подачи заявки в любом отделении банка. Или воспользоваться бесплатной курьерской доставкой на следующий день.
Подробнее о карте «Скидка везде» по ссылке.
https://www.mtsbank.ru/