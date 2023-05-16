МТС Банк выпустил карту со скидкой на все покупки

Сама карта выпускается бесплатно, а вот ее обслуживание происходит по правилам: если владелец карты совершает в месяц от пяти покупок и более, ему уже обеспечено бесплатное обслуживание. В других случаях это обойдется в 99 рублей в месяц. Максимальная месячная сумма скидки составляет 10 тысяч рублей.