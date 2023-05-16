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МТС Банк выпустил карту со скидкой на все покупки

16 мая 2023, 11:11
Фото: 1MI
МТС Банк объявил о запуске первой банковской карты «Скидка везде» с ключевым преимуществом – гарантия получения моментальной скидки на все категории товаров в обычных магазинах и повышенную скидку за покупки в интернете, мобильных приложениях и на маркетплейсах.

Каждый раз при оплате этой картой банк спишет с нее сумму с учетом скидки. А это значит, то есть клиент всегда будет платить меньше, чем указано на ценнике.

При оплате банковской картой «Скидка везде» действует следующий порядок получения скидок:

● в первые два месяца с даты получения карты «Скидка везде» – 3% на все категории онлайн-покупок: на маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях и 1% – на все остальные покупки на кассе или через терминал самообслуживания

● с третьего месяца – 3% при совершении в предыдущем месяце любых 25 покупок. Если покупок меньше, то – 1%.

Для зарплатных клиентов МТС Банка действуют особые условия:

● бесплатное обслуживание и скидка 3% за онлайн-покупки без дополнительных условий;

● бесплатные переводы по номеру телефона через СБП до 3 млн рублей в месяц; ● выдача наличных в банкоматах сторонних банков до 1,5млн рублей в месяц без комиссии.

Сама карта выпускается бесплатно, а вот ее обслуживание происходит по правилам: если владелец карты совершает в месяц от пяти покупок и более, ему уже обеспечено бесплатное обслуживание. В других случаях это обойдется в 99 рублей в месяц. Максимальная месячная сумма скидки составляет 10 тысяч рублей.

Фото: МТС Банк

Оформить заявку на карту «Скидка везде» можно как сайте МТС банка, так и в его дополнительных офисах. Получить пластиковую карту можно самостоятельно непосредственно в день подачи заявки в любом отделении банка.  Или воспользоваться бесплатной курьерской доставкой на следующий день.

Подробнее о карте «Скидка везде» по ссылке. 

#Елена Янкевич
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