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На ремонт спортплощадок в Ростове потратят 55 миллионов рублей

16 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI
На ремонт спортплощадок в Ростове потратят 55 миллионов рублей

До конца лета в Ростове обустроят девять спортивных площадок

До 1 сентября в Ростове обновят девять спортивных площадок, сообщили в администрации города.

В Ростове собираются отремонтировать девять спортивных площадок. На эти цели власти потратят 55 миллионов рублей. Обновить хотят спортплощадки в разных районах города: на улицах Филимоновской, 156; Щаденко, 32; 2-й Краснодарской, 72-74; Полторацкого, 107/50; Ставского, 52; Филимоновской, 287; Пушкинской, 206; Волкова, 6/2-10/3, а также на проспекте Шолохова, 298.

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Глава администрации Алексей Логвиненко заверяет, что все работы будут выполнены до 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что в Ростове цены на аренду спортплощадок в парке Левобережном выросли на 40%.

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