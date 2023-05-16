В Ростове собираются отремонтировать девять спортивных площадок. На эти цели власти потратят 55 миллионов рублей. Обновить хотят спортплощадки в разных районах города: на улицах Филимоновской, 156; Щаденко, 32; 2-й Краснодарской, 72-74; Полторацкого, 107/50; Ставского, 52; Филимоновской, 287; Пушкинской, 206; Волкова, 6/2-10/3, а также на проспекте Шолохова, 298.