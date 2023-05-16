Инициатива обсуждается в Ростове с 2015 года. Эксперты говорят, что передача парков на благоустройство по концессии может иметь большие перспективы. Инвестор может благоустраивать парк и получать за это преференции от властей на других участках, где зарабатывает как девелопер, так как парк сам по себе не является рентабельным — за его посещение не берутся деньги.