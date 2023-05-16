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Парки Ростова не смогли найти инвесторов для концессии

16 мая 2023, 06:26
Фото: 1MI
Парки Ростова не смогли найти инвесторов для концессии
Городские парки Ростова не удалось передать в концессию инвесторам, сообщили в администрации.

Власти Ростова рассказали «РБК», что не смогли передать городские парки в концессию частным инвесторам. Соответствующие соглашения до сих пор не подписаны.

Передать в концессию планировалось сразу несколько парков, среди них парк имени Островского, «Левобережный» парк, парк Вити Черевичкина, прогулочная зона вдоль Темерника, участок рядом с Ореховой рощей, а также парк имени Горького.

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Инициатива обсуждается в Ростове с 2015 года. Эксперты говорят, что передача парков на благоустройство по концессии может иметь большие перспективы. Инвестор может благоустраивать парк и получать за это преференции от властей на других участках, где зарабатывает как девелопер, так как парк сам по себе не является рентабельным — за его посещение не берутся деньги.

Ранее сообщалось, что более девяти миллионов рублей вложат в скейт-площадку в ростовском парке.

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