Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Власти Ростова рассказали «РБК», что не смогли передать городские парки в концессию частным инвесторам. Соответствующие соглашения до сих пор не подписаны.
Передать в концессию планировалось сразу несколько парков, среди них парк имени Островского, «Левобережный» парк, парк Вити Черевичкина, прогулочная зона вдоль Темерника, участок рядом с Ореховой рощей, а также парк имени Горького.
Инициатива обсуждается в Ростове с 2015 года. Эксперты говорят, что передача парков на благоустройство по концессии может иметь большие перспективы. Инвестор может благоустраивать парк и получать за это преференции от властей на других участках, где зарабатывает как девелопер, так как парк сам по себе не является рентабельным — за его посещение не берутся деньги.
Ранее сообщалось, что более девяти миллионов рублей вложат в скейт-площадку в ростовском парке.